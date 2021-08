Süddeutscher Meister im Leadklettern: „Ans Limit gehen und alles rausholen“

Der Betriebsleiter der Memminger Boulderhalle ist süddeutscher und bayerischer Meister im Leadklettern. Wie der Wettkampf für ihn war und was er an dem Sport liebt

23.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Es sind sehr vielfältige Bewegungen und jeder Griff ist anders.“ So beschreibt Michael Ullrich seinen Sport. Der 25-Jährige klettert für die Sektion Memmingen des Deutschen Alpenvereins (DAV), leitet die Boulderhalle in Memmingen und hat sich dieses Jahr den Titel des süddeutschen und des bayerischen Meisters in der Disziplin Leadklettern geholt.

Beim Leadklettern geht es hoch hinaus

„Beim Lead klettert man mit einem Sicherungsseil eine Wand zwischen 14 und 17 Metern hinauf“, erklärt Ullrich. „Auf dem Weg nach oben hängt man sich in Zwischensicherungen ein, damit man immer sicher im Seil hängt.“ Es gehe nicht um Zeit oder Geschwindigkeit, sondern um das Bewältigen der Route, in dem man Griffe in einer bestimmten Farbe in einer festgelegten Reihenfolge klettert.

Michael Ullrich, der aus Augsburg kommt, hat 2004 mit dem regelmäßigen Klettern angefangen. „Mein Opa hat mich damals öfter in die Kletterhalle mitgenommen. Und dann habe ich angefangen in der Kindergruppe zu trainieren und war später auch im Kader.“ 2016 war er bereits einmal bayerischer Meister. Und auch in diesem Jahr hat er in der süddeutschen Meisterschaft, in der Sportlerinnen und Sportler aus Bayern und Baden-Württemberg gegeneinander antreten, teilgenommen.

Süddeutsche Meisterschaft in Erlangen: "Ich habe überhaupt nicht mit einem Podiumsplatz gerechnet"

Mit einem Podiumsplatz bei der Meisterschaft habe er aber überhaupt nicht gerechnet. „Es war ein starkes Starterfeld, also viele gute Athleten, und ich hatte einfach Lust mitzumachen“, sagt Ullrich. Die Meisterschaft fand in der DAV-Kletterhalle in Erlangen statt – wegen Corona an der Kletterwand im Außenbereich.

Bei den Wettkämpfen im Lead gibt es zunächst zwei Routen, die die Kletterer beide bewältigen müssen, um ins Finale zu kommen. Damit die Qualifikation nicht zu lange dauert, gibt es für jede der Routen ein Zeitlimit von sechs Minuten. So lange brauchen die meisten laut Ullrich aber nicht, oft geht den Teilnehmenden bereits vorher die Kraft aus oder sie haben die oberste Stelle bereits erreicht. „Die Routen sind häufig so schwer geschraubt, dass gar nicht alle den letzten Griff erreichen.“ Die acht Besten kommen ins Finale und müssen ein weiteres Mal klettern.

Mit Platz sechs ins Finale

Lesen Sie auch

Sommerferien im Allgäu Tipps für die Sommerferien im Allgäu bei schlechtem Wetter

Bei der süddeutschen Meisterschaft in Erlangen zog Michael Ullrich auf Platz sechs ins Finale ein und startete als Dritter in die entscheidende Route. „Ich war schon zufrieden mit meiner Leistung“, erzählt der 25-Jährige. Trotzdem kam der Sieg für ihn sehr überraschend. „Ich dachte, ich habe es vielleicht geradeso aufs Podest geschafft, dann meinte ein Kumpel von mir: Ich glaube, du stehst an der Spitze.“

Mit seiner Platzierung hat er sich auch für die deutsche Meisterschaft am 2. Oktober in Augsburg qualifiziert. Große Hoffnungen auf einen Podiumsplatz macht er sich aber nicht. „In Deutschland gibt es sehr starke Kletterer. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, mich besser zu platzieren als 2018 bei der deutschen Meisterschaft in Darmstadt.“ Damals habe er es auf den 13. Platz geschafft.

Bouldern und Klettern beinhaltet "eine wahnsinnig große Bandbreite an Herausforderungen"

Etwa drei bis vier Stunden trainiere er am Tag, meist fünf Mal die Woche. Den Großteil seines Trainings verbringt er in der Boulderhalle des DAVs in Memmingen. Im Gegensatz zum Klettern braucht man beim Bouldern kein Seil und bewegt sich in Absprunghöhe. In seiner Freizeit klettert Ullrich gerne draußen am Fels und verbessert damit seine Ausdauer.

Was ihm am Bouldern und Klettern besonders gut gefällt? „Es sind Sportarten, bei denen man fast alle Muskeln braucht. Es gibt eine wahnsinnig große Bandbreite an Herausforderungen und man muss auch seine mentalen Fähigkeiten trainieren“, zählt der Betriebsleiter der Boulderhalle auf. „Man muss bereit sein, an sein Limit zu gehen und alles rauszuholen.“

Was er Leuten empfiehlt, die auch gerne einmal bouldern gehen wollen? „Einen Freund oder eine Freundin schnappen und einfach loslegen.“

Lesen Sie auch: Kai Fackler (FDP) aus Memmingen: Jüngster Kandidat bei der Bundestageswahl 2021