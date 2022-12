Mann tritt mehrfach gegen Auto - Weihnachtsbaumkugeln zerbrochen

Zwei Sachbeschädigungen beschäftigten Mittwoch und Donnerstag die Polizei Memmingen. Ein Pkw wurde malträtiert und Weihnachtsbaumkugeln wurden zerstört.

22.12.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Die erste Sachbeschädigung ereignete sich in Bad Grönenbach am 22.12.2022 gegen 0.30 Uhr. Dort kamen mehrere Personen von einer Weihnachtsfeier und wollten noch in einem Restaurant etwas trinken. Aber das ausgewählte Lokal hatte bereits geschlossen. Der Zutritt wurde verwehrt. Dann zog eine Person von zwei vor dem Lokal aufgestellten Weihnachtsbäumen die Kugeln herunter und zerbrach sie.

Bei der polizeilichen Aufnahme stellten die Beamten fest, dass alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen. Der entstandene Schaden muss noch durch die Polizei ermittelt werden.

Mehrfach gegen Pkw getreten

Die zweite Sachbeschädigung ereignete sich am Weinmarkt in Memmingen. Dort war ein Mann mit seinem Pkw auf der Maximilianstraße in Richtung Weinmarkt unterwegs. Nachdem er bereits den Fußgängerfurt überquert hatte, kam eine unbekannte Person heran und kickte mehrmals mit ihrem rechten Fuß gegen die linke Fahrzeugseite. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Pkw-Fahrer entfernte sich die Person.

Der entstandene Schaden wird nach Polizeiangaben auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die unbekannte Person wird so beschrieben:

männlich

180 cm groß

40 Jahre alt

schlank

hochdeutsche Sprache im Dialekt

glatte Haare mit Geheimratsecken

Kinn- und Oberlippenbart

blaue Turnschuhen, Jeans, dunkelblauen Winterjacke

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise. Insbesondere, wer Angaben zum Vorfall oder zur unbekannten Person machen kann. Mitteilungen sind telefonisch möglich unter 08331 / 100-0.