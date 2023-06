Ungebetener Gast erschreckt Hausbewohnerin in Salgen

In Salgen im Unterallgäu ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein Mann gelangte durch die Hintertür in ein Wohnhaus und fragte nach Zimmern.

Ungebetenen Besuch hatte am Mittwochmittag eine 54-jährige Frau in ihrem Haus in Salgen. Ein unbekannter, etwa 30-jähriger Mann war durch den offen stehenden Hintereingang in das Einfamilienhaus gelangt und stand plötzlich im Wohnbereich. Die Frau stellte ihn zur Rede. Laut Polizeibericht fragte der Mann nach „Zimmern“ und verließ zügig das Haus. Vermutlich war er mit einem Fahrzeug mit Münchner Zulassung unterwegs. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Sonnenbrille.

Was der ungebetene Besucher in Salgen gewollt hat, ist unklar

Was der Mann genau vorhatte, ist nicht bekannt. Zeugen, die ähnliche Beobachtungen oder Erfahrungen gemacht haben und Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizei in Mindelheim zu melden.

