Panzermine im Unterallgäu entdeckt - Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt an

Im Unterallgäu ist bei Salgen am Wochenende eine Mine gefunden worden. Ein Waldbesitzer verständigte die Polizei, der Kampfmittelbeseitigungsdienst kam.

09.11.2021 | Stand: 13:11 Uhr

In einem Waldstück östlich von Salgen im Unterallgäu ist am Wochenende eine deutsche Panzermine gefunden worden. Wie die Polizei erst heute mitteilt, hatte ein Waldbesitzer die Mine am Samstagnachmittag entdeckt und die Beamten verständigt.

Der alarmierte Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die Mine als Übungsmine identifizieren und abtransportieren, heißt es in der Mitteilung.

Polizei warnt: Bei Munitionsfund ist höchste Vorsicht geboten

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem leichtfertigen Umgang mit Fundmunition. Auch nach Jahren verlieren Munition oder Sprengkörper nicht immer ihre Sprengkraft und können detonieren.

Für einen Laien sei es zudem schwer erkennbar, ob es sich "nur" um Übungsmunition oder tatsächlich um scharfe Munition handelt, so die Polizei. Es wird deshalb davor gewarnt, unbekannte Fundmunition oder Sprengkörper selbst anzufassen, zu entsorgen oder geschweige denn zu transportieren.

Im Falle eines Fundes solle man die Gegenstände an Ort und Stelle liegen lassen und umgehend die Polizei verständigen.

