Er ist Memmingens 44.444ster Einwohner

Bisher kannte er die Stadt aus der Sicht eines Besuchers - seine Großeltern wohnen hier. Nun wohnt Samuel Wasser selbst in Memmingen.

11.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Samuel Wassermann ist Memmingens 44.444ster Einwohner. Auch wenn er in Leverkusen geboren ist und in den vergangenen Jahren in Landsberg gelebt und gearbeitet hat, kennt er die Stadt gut. „Memmingen ist die Stadt meiner Großeltern. Ich habe als Kind und Jugendlicher sehr viele Wochenenden und Ferien hier verbracht“, erinnert sich der 24-Jährige.

Nun hat er sich beruflich Richtung Memmingen orientiert und ist nach Memmingen umgezogen. „Nebenbei kann ich jetzt auch meine Großeltern unterstützen und das Familienleben genießen“, erklärt Samuel Wassermann.

Von Oberbürgermeister Manfred Schilder erhält Samuel Wassermann als 44.444ster Bürger der Stadt ein Gratulationsschreiben und ein kleines Willkommensgeschenk: „Ich freue mich sehr, dass Memmingen als Wohn- und Arbeitsort attraktiv ist und Menschen anzieht. Neben den sehr starken Unternehmen, die attraktive Arbeitsplätze anbieten, spielt sicher auch der hohe Freizeitwert und das breite Angebot an Bildung, Kultur und Veranstaltungen in unserer Stadt eine Rolle bei der Wahl des Lebensmittelpunktes. Zugleich stellt Bevölkerungswachstum auch immer eine Herausforderung für die Stadt dar, da die notwendige Infrastruktur für Kinderbetreuung, Bildung oder Wohnen ebenfalls mitwachsen muss.“ Wassermann fühlt sich bereits sehr wohl hier: „Es macht Spaß, die Stadt jetzt mit den Augen eines Erwachsenen quasi nochmal neu zu entdecken.“

In welcher Geschwindigkeit die Maustadt wachse, werde anhand von Zahlen deutlich: Die Marke von 43.000 wurde laut Mitteilung im Oktober 2016 erreicht. Die 44.000 Einwohnerin wurde im August 2020 verzeichnet.

