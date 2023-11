Ein besonderes Geburtstagsgeschenk

Sandra Frank gewinnt beim Geldregen unserer Zeitung 2500 Euro. Und ihre drei Enkel dürfen sich mit ihr freuen.

24.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Noch bevor sie zur Arbeit ging, griff Sandra Frank aus Daxberg bei Erkheim am Montag, 20. November, zum Telefon – und beim dritten Mal kam schon die besondere Überraschung: „Ich hatte am nächsten Tag Geburtstag, das ist natürlich ein ganz besonderes Geschenk“, erzählt die 49-Jährige lachend. „Ich habe gerade, kurz bevor ich zum Arbeiten wollte, Zeitung gelesen, und da dachte ich mir, ich probiere es einfach. Ich war noch beim Kaffeetrinken. Und es hat wirklich geklappt. Das ist natürlich schon ein ganz besonderes Gefühl. Erst will man es gar nicht glauben, aber dann freut man sich total.“ Die Abonnentin unserer Zeitung hatte sich schon öfters an unserem Bilderrätsel versucht, jetzt gewinnt sie beim Geldregen 2500 Euro.

Mit dem Geldregen werden die Weihnachtsgeschenke werden größer ausfallen

„Und dann gleich so viel, das passt gerade einfach super.“ Was sie mit den 2500 Euro Gewinn anstellen wird, weiß Sandra Frank noch nicht sicher, aber eins ist klar: die drei Enkel werden von dem Gewinn natürlich mitprofitieren. „Es steht ja Weihnachten vor der Türe, und meine Enkel haben die nächste Zeit noch zusätzlich Geburtstag. Da sind gleich schon einige Geschenke auf der Liste.“ Und diese Geschenke könnten dieses Jahr durchaus etwas größer ausfallen mutmaßt die sympathische Erkheimerin mit einem Augenzwinkern. Was sie den Enkeln schenken möchte, will Sandra Frank an dieser Stelle selbstverständlich noch nicht verraten. Strahlende Kinderaugen wird es aber auf jeden Fall geben. Und natürlich bleibt dann noch genug übrig, um sich selbst noch etwas Schönes unter dem Christbaum zu gönnen. Wir wünschen ihr und ihrer Familie schöne Geburtstagsfeiern, tolle Geschenke und viel Spaß mit dem Gewinn.