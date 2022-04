Bevor das Leben endet, nehmen sie sich Zeit für die Sterbenden

Der Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu besteht seit 27 Jahre. Welche Auswirkungen Corona hatte und was der Verein dieses Jahr Besonderes plant.

Es geht um Zeit, um Hilfe sowie Betreuung und den letzten Lebensabschnitt: Der Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu besteht seit 27 Jahren. Eigentlich wollte der Verein vor zwei Jahren auf sein 25-jähriges Bestehen zurückschauen, aber Corona brachte so einige Umstellungen mit sich. Doch jetzt soll es soweit sein: Der Hospizverein möchte feiern: 25 plus.

Ehrenamtliche Hospizbegleiter und ihre Ziele

Seit 27 Jahren unterstützen ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter des Sankt Elisabeth Hospizvereins Memmingen-Unterallgäu sterbende und schwerstkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg – in Würde. Sie bringen sich selbst und ihre Zeit zum Gespräch mit, hören zu oder sind einfach nur da. Sie wollen offen für die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Familien sein, wollen dabei nicht nur an die Sterbenden, sondern auch an die Angehörigen denken. Zur Vorbereitung auf diesen Dienst nehmen die Ehrenamtlichen an umfangreichen Kursen über die Dauer von neun Monaten teil.

So läuft die Koordination in Memmingen und dem Unterallgäu ab

Derzeit koordinieren fünf hauptamtliche Palliative-Care-Fachkräfte die Einsätze der über 70 aktiven Hospizbegleiter in Memmingen und im Landkreis Unterallgäu. Sie beraten zunächst bezüglich der palliativen Versorgung und unterstützen beim Aufbau eines ambulanten Betreuungsnetzes. Jährlich werden zwischen 120 und 140 Sterbende begleitet.

Menschen auf dem letzten Weg begleiten

Doch warum entscheiden sich Menschen, andere auf ihrem letzten Weg zu begleiten? Karl Peter Neudegger, der Vorsitzende des Sankt Elisabeth Hospizvereins, ist selbst Hospizbegleiter und muss für die Antwort nicht lange überlegen. Er habe als Angehöriger einst selbst Erfahrungen mit einem solchen Einsatz gemacht. „Die Leute drängten sich nicht auf, redeten und waren einfach da. Das hat mich fasziniert“, sagt er. Als er dann in den Ruhestand gegangen ist, ließ er sich selbst zum Hospizbegleiter ausbilden. „Wir schenken einfach nur Zeit, doch auch das kann schon etwas sein“, ist er der Meinung. Zudem sagt Neudegger: „Es ist auch eine große Bereicherung für das eigene Leben.“ Der Grund: In kürzester Zeit entstehe ein tiefes Vertrauen und „das befriedet zutiefst“. Natürlich gebe es auch Begleitungen, die einen nicht „so schnell wieder loslassen“. Doch auch und gerade das Loslassen müsse sein.

Intensive Beziehungen entstehen in kurzer Zeit

50 Prozent der Begleitungen dauern unter einer Woche, zeigt die Diplom-Sozialpädagogin Kathrin Grabenbauer vom Hospizverein auf. Es gebe aber auch Betreuungen, die sich über ein Jahr ziehen. Unabhängig von der Zeit entstehen intensive Beziehungen. Jede Betreuung sei individuell. Manchmal gehe es um das Erzählen, manchmal um das Zuhören. In Gesprächen merke man schnell, was das Gegenüber bewege, was ihm wichtig sei. Darauf könne man eingehen. Empathie sei das Stichwort – beim Betroffenen sowie den Angehörigen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie

Corona habe das Engagement der Ehrenamtlichen und natürlich auch Hauptamtlichen stark eingeschränkt. Viele Begleitungen finden in Krankenhäusern und Pflegeheimen statt. Die seien während der Corona-Pandemie länger geschlossen gewesen; so manche Betreuung abrupt abgebrochen.

Hospizarbeit bedeute: Lebensbegleitung bis zuletzt. In einer Zeit von unheilbarer Krankheit, Abschied, Sterben und Trauer bietet der überkonfessionelle Hospizverein diese Unterstützung an:

Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst: Dabei geht es um die ehrenamtliche Hospizbegleitung zu Hause, in Pflegeheimen, im Krankenhaus und um die Beratung in allen Fragen der palliativen Versorgung.

Palliativberatungsdienst: Es handelt sich um die Unterstützung für die Menschen in Pflegeheimen der Region.

Hospizzimmer in Memmingen, Mindelheim Die Hospizzimmer sind ein Angebot zur wohnortnahen, stationären Versorgung am Lebensende. Im Jahr 2010 wurde das erste Hospizzimmer in Mindelheim angeboten. Zusätzlich wurden im Jahr 2019 zwei weitere Hospizzimmer im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen eröffnet. Betreut und begleitet werden diese durch zwei Palliative-Care-Fachkräfte, die eigens dafür beim Hospizverein angestellt sind.

Vorsorge: Dabei handelt es sich um die Beratung zu Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht.

Unterstützung in der Zeit der Trauer: Es gibt zum Beispiel das Angebot des Trauercafés in Mindelheim.

Bildung und Öffentlichkeitsarbeit: Der Hospizverein gibt Informationen, Schulungen, Fortbildungen und leistet Vortragsarbeit.

Wichtig sei, rechtzeitig die Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Diese Hilfe ist beim Sankt Elisabeth Hospizverein ehrenamtlich, kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht. „Wie bereits gesagt: Wir nehmen uns Zeit, hören zu. Wir sind da“, macht Karl Peter Neudegger klar.

Der Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu wurde am 16. März 1995 unter dem Dach des Caritasverbandes Memmingen-Unterallgäu auf Initiative zahlreicher Menschen, die in Pflege, Seelsorge und Medizin tätig waren, gegründet. Sie alle sahen die Notwendigkeit, dass Menschen gefordert sind, den „letzten Lebensabschnitt in die Gesamtheit menschlichen Lebens wieder einzubinden“. So steht es im Protokoll zur Gründungsversammlung. Um „25 plus“ zu feiern, wurde ein Programm ausgearbeitet:

7. April, 19.30 Uhr (Eintritt frei): In der Kirche St. Josef in Memmingen findet eine Abendandacht mit Vortrag von Abtprimas Dr. Notker Wolf statt. Das Thema: „Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut. Christus im Kranken erkennen.“ Notker Wolf wurde im Jahr 1940 in Bad Grönenbach geboren und trat im Jahr 1961 in das Benediktinerkloster St. Ottilien ein. In Rom und München studierte er Philosophie, Theologie, Zoologie, Anorganische Chemie und Astronomiegeschichte. Er promovierte zum Doktor der Philosophie. 1968 wurde er zum Priester geweiht. 1971 erhielt er eine Professur für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie an der Päpstlichen Hochschule in Rom. Im Jahr 2000 wurde Wolf zum Abtprimas und damit zum obersten Repräsentanten der Benediktiner gewählt.

9. Mai, 9 bis 12.30 Uhr: Letzte-Hilfe-Kurs in Babenhausen

19. Mai, 9 bis 12.30 Uhr: Letzte-Hilfe-Kurs in Mindelheim

Mai 2022 bis Februar 2023: Palliative-Care-Weiterbildung für Pflegekräfte in Kooperation mit den Allgäu Kliniken, Mindelheim sowie der Pallium gGmbH

31. Mai, 20 Uhr: Kino in der Dampfsäg mit dem Film „In Liebe lassen“ in Sontheim. Einlass ist ab 18 Uhr.

3. Juni, 18 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Festakt in der Kirche St. Martin in Memmingen.

18. November, voraussichtlich 20 Uhr: „Sterbelieder fürs Leben“ mit Marianne Sägebrecht und Band in der Dampfsäg Sontheim.

