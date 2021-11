Schützen: Erich Huber zum 50. Mal Deutscher Meister

Erich Huber feiert bei den Titelkämpfen in München ein besonderes Jubiläum. Alisa Zirfaß fährt mit zwei Gold- und einer Silbermedaille nach Hause.

Beim zweiten Teil der Deutschen Meisterschaft (DM) der Schützen auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück waren Alisa Zirfaß und Erich Huber aus dem Schützengau Memmingen besonders erfolgreich. Huber holte seinen 50. Titel bei einer Deutschen Meisterschaft.

Bundesliga-Schützin Alisa Zirfaß, die ihre Wurzeln bei der „Riednelke“ Benningen hat, kann mit ihren 20 Jahren schon einige starke Leistungen vorweisen. So auch jetzt bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen, die auf der Olympia-Schießanlage München-Hochbrück ausgetragen wurde. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer fürs Treppchen reichten, so waren es doch immer wieder sehr knappe Entscheidungen.

Alisa Zirfaß wird mit einem Zehntel-Ring Rückstand Vierte

Mit dem Luftgewehr musste sie sich mit 623,1 Ringen nur einen Zehntel-Ring hinter der Drittplatzierten und einen Ring hinter der Zweitplatzierten als Vierte zufriedengeben. Im Wettkampf „Kleinkaliber Dreistellung, 3 x 40 Schuss“ fehlten Zirfaß bei 1163 eigenen Ringen nur acht Ringe zu Bronze. Hier belegte sie Rang fünf. Mit ihrem starken Mannschaftsteam FSG Marktoberdorf gewann sie aber die Silbermedaille.

Im Wettkampf „Kleinkaliber Dreistellung, 3 x 20 Schuss“ gewann Zirfaß dann die ersehnte Goldmedaille. Mit einem sehr starken Ergebnis von 589 Ringen gewann sie diesen Wettkampf mit drei Ringen Vorsprung. Zusätzlich holte sie Gold mit der Mannschaft. Den neunten Platz belegte Alisa Zirfaß in der Kategorie „Kleinkaliber, 50 Meter“. Und so trat sie mit zwei Gold- und einer Silbermedaille die Heimreise an.

Erich Huber kommt die gute Vorbereitung zugute

Auch Sportschütze Erich Huber aus Memmingerberg war in mehreren Disziplinen am Start. Er war bereits hervorragend vorbereitet auf die Weltmeisterschaft der Armbrustschützen, die in Lettland durchgeführt werden sollte, dann aber wegen Corona abgesagt wurde.

Doch die Vorbereitung kam Huber bei der DM zugute. Er schaffte ein Triple: In den Wettbewerben „Armbrust, zehn Meter“, „Armbrust, 30 Meter, national“ und „Armbrust, 30 Meter, international“ gewann er den Titel. Knapp verpasste Huber in der Kategorie „Kleinkaliber, 100 Meter“ die Medaillenränge. Auf Rang vier fehlte ihm nur ein Ring zu Platz eins. Besser lief es für Huber mit dem Luftgewehr. Damit gewann er eine Bronzemedaille.

Mit dem Zimmerstutzen gewinnt Huber seinen 50. Titel

Der Höhepunkt war für Erich Huber der Wettkampf mit dem Zimmerstutzen. Hier gewann er den 50. Deutsche Meistertitel in seiner Laufbahn. Es war aber spannend bis zum letzten Schuss, bis er sein großes Ziel erreicht hatte.