Schach: Bub aus Bad Grönenbach wird Schwäbischer U8-Meister

22.03.2022 | Stand: 15:20 Uhr

Das Temperament der Teilnehmer bei der Schwäbischen Schach-Einzelmeisterschaft der Altersklasse U8 ließ sich fast nicht bremsen, als die Schachfreunde Bad Grönenbach jetzt das Turnier in der Mittelschule des Kneipp-Kurortes austrugen. Organisator Andreas Wilhelm und der Spielleiter der Schwäbischen Schachjugend, Peter Przybylski, hatten alle Hände voll zu tun, um den Spieldrang in geordnete Bahnen zu lenken.

Unangefochtener Sieger nach sechs Runden war der Bad Grönenbacher Daniel Simlacher mit 5,5 Punkten, gefolgt von seinem Teamkollegen Ludwig Wiedemann (5,0) und Rayon Schwarz vom SK Klosterlechfeld (4,5).

Grundlage war „Schnellschach mit 30 Minuten Bedenkzeit“

Grundlage für das Turnier war „Schnellschach mit 30 Minuten Bedenkzeit; jeweils für beide Spieler in sechs Runden“. Einige Partien gingen nur verloren, weil sich ein Spieler zwei sogenannte unmögliche Züge (unerlaubte Züge) erlaubt hatte. In der ersten Runde hatte Daniel Simlacher spielfrei. Hier gewann Ludwig Wiedemann souverän gegen seinen Gegner Toprak Deniz (SC Dillingen). Silas Trappesch verlor seine Partie, und Marlon Grund (beide vom SF Bad Grönenbach) hatte fast keine Figuren mehr. Sein Gegner war ihm zwar eindeutig überlegen, ließ sich aber im Endspiel beim zweiten unmöglichen Zug erwischen.

Simlacher war im entscheidenden Augenblick der Glücklichere

In der zweiten Runde trat Daniel Simlacher gegen Ludwig Wiedemann an. Obwohl Wiedemann die Partie eigentlich hätte gewinnen können, erkannte er seine einmalige Chance nicht rechtzeitig. Simlacher war im alles entscheidenden Augenblick der Glücklichere, und ehe sich Ludwig Wiedemann umsah, hatte er die Partie auch schon verloren.

Marlon Grund erreichte ein Remis durch ein Patt, obwohl sein Gegner ihm zeitweise völlig überlegen war. Silas Trappesch verlor nach langem Hin und Her schließlich die Partie. Die dritte Runde gewannen Ludwig Wiedemann und Daniel Simlacher. Silas Trappesch und Marlon Grund verloren nach langer Gegenwehr.

In der vierten Runde hatte Silas Trappesch ein Freilos; Marlon Grund verlor seine Partie. Daniel Simlacher und Ludwig Wiedemann gewannen jeweils zügig ihre Partie. In der fünften Runde verlor Wiedemann nach einer raffinierten Eröffnungsfalle einen Turm, kämpfte sich aber tapfer in die Partie zurück. Nach zähem Ringen gewann er diese schließlich auch. Simlacher dagegen entschied seine Partie auf Anhieb zu seinen Gunsten. Silas Trappesch gewann sein Spiel nur deshalb, weil sein Gegner einen zweiten unmöglichen Zug gemacht hatte.

In der letzten Runde spielte der Bad Grönenbacher gegen das beste Mädchen

In der letzten Runde spielte Daniel Simlacher gegen das beste Mädchen, Annika Giss. Simlacher erreichte ein Remis, denn es waren nur noch die beiden Könige auf dem Brett. Ludwig Weidemann gewann seine Partie eindeutig. Marlon Grund musste sich nach einer umkämpften Partie geschlagen geben.

Silas Treppesch gewann seine Partie, weil sein Gegner einen zweiten unmöglichen Zug gemacht hatte – allerdings bei einer wesentlich besseren Stellung seines Gegners.