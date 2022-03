Schießstattdreieck in Memmingen: Ab Ostern startet die Neugestaltung

Im Osten von Memmingen soll eine attraktive Grünanlage für Jung und Alt entstehen. Derzeit laufen noch Kanalarbeiten in anliegenden Straßen.

Deutlich verändert sich das Bild an der Schießstattstraße im Memminger Osten. Derzeit ist der Bereich zwischen den Einmündungen in die Erhartstraße und die Benninger Straße gesperrt. Dort werden die Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke erneuert. Danach sind nach Auskunft des städtischen Tiefbauamts, die Leitungen in der Düttelstraße an der Reihe, die von der Schießstattstraße abzweigt.

Arbeiten an der Benninger Straße laufen während der Osterzeit

Während der Osterzeit finden dann die Arbeiten in der Benninger Straße statt, an die sich die eigentlichen Straßenbaumaßnahmen in der Schießstattstraße anschließen.

Wie berichtet soll die Grüninsel, die bislang an drei Seiten von Schießstattstraße und Benninger Straße umschlossen wird, zu einer gartenähnlichen Anlage umgestaltet werden.

Soziale Stadt Memmingen Ost: Projekt soll etwa 2,4 Millionen Euro kosten

Der Spatenstich für das Bauprojekt im Rahmen des Programms Soziale Stadt Memmingen Ost war im November 2021, die voraussichtlichen Kosten wurden damals mit etwa 2,4 Millionen Euro angegeben. Um die Voraussetzungen für mehr Aufenthaltsqualität auf der Grünfläche zu schaffen und sie zu vergrößern, wird der Seitenarm der Schießstattstraße zurückgebaut.

Grünanlage in Memmingen soll auch Spielmöglichkeiten für Kinder bieten

Laut Konzept sollen danach attraktive Bereiche für Jung und Alt entstehen. Vorgesehen sind zum Beispiel Spielmöglichkeiten für Kinder, Liegewiesen, eine Pergola mit Sitzgelegenheiten und ein zweiter offener Bücherschrank. Außerdem wird das Areal auch durch zusätzliche Hecken und Sträucher gestaltet, die dort angepflanzt werden.

