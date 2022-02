Streit an Memminger Tankstelle eskaliert

An einer Memminger Tankstelle ist es zwischen zwei Männern zum Streit gekommen. Der Anlass ist eigentlich eine Lappalie.

22.02.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Zwei Männer haben sich am Montagnachmittag an einer Tankstelle in der Memminger Fraunhoferstraße gestritten. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei machte ein 33-jähriger Mann nach dem Tanken nicht sofort die Zapfsäule wieder frei.

Dies wiederum gefiel dem hinter ihm wartenden 43-jährigen Mann nicht. Als dieser durch Hupen den anderen zum Verlassen der Zapfsäule aufforderte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Daraufhin packte der 43-Jährige seinen Kontrahenten am Hals und trat ihm zwischen die Beine. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen eines Köperverletzungsdeliktes.

