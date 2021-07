43-Jähriger verprügelt 26-Jährigen in Mindelheim

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einem 26-Jährigen in Mindelheim ist eskaliert. Der jüngere Mann kam verletzt ins Krankenhaus.

In Mindelheim haben sich am Mittwochnachmittag zwei Männer in der Bahnhofstraße geprügelt.

Nach Polizeiangaben hatten der 43-Jährige und der 26-Jährige eine verbale Auseinandersetzung, die eskalierte.

Der 43-jährige Mann schlug dem 26-Jährigen laut Polizeibericht mit den Fäusten ins Gesicht und trat anschließend mit den Füßen gegen den am Boden liegenden Mann. Der 26-Jährige wurde dabei verletzt und in das Klinikum Mindelheim gebracht.

Die beiden Kontrahenten kannten sich. Den 43-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

