Weil ein Mann offenbar provoziert wurde, kam es in einer Bar in Bad Wörishofen zu einer Schlägerei. Ein Beteiligter verlor laut Polizei drei Zähne.

16.02.2022 | Stand: 13:08 Uhr

In einer Bar in Bad Wörishofen ist es Dienstagnacht zu einer körperlichen Aueinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtete, provozierte ein Mann einen älteren Mann. Daraufhin kamen andere dem älteren Mann zu Hilfe. In der darauffolgenden Schlägerei verlor laut Polizei einer der Beteiligten drei Zähne. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu finden Sie laufend hier.