Zwei Personen schlagen auf 25-Jährigen in Memmingen ein

In der Innenstadt von Memmingen hat es am frühen Sonntagmorgen eine Schlägerei gegeben. Zwei Personen sollen auf einen 25-Jährigen eingeschlagen haben.

05.02.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen hat es im Bereich eines Clubs in der Memminger Innenstadt eine Schlägerei mit mindestens drei Beteiligten gegeben. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei hatte es zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die in einer Schlägerei endete. Dabei sollen ein 34-Jähriger und eine weitere Person auf einen 25-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass alle Beteiligten "merklich" betrunken waren. Der genaue Tathergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Memmingen persönlich oder per Telefon unter 08331/1000 entgegen.

