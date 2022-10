Schlägerei in Mindelheim - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Mindelheim. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

31.10.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz eines Discounters in Mindelheim zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Laut Zeugenaussagen soll es zunächst eine rein verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben haben, die dann in Handgreiflichkeiten überging. Daraufhin kamen den Männern Familienmitgliedern zu Hilfe, sodass letztendlich sieben Personen in die Streiterei involviert waren. Zwei davon mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Mindelheim: Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere Beteiligte. Um den genauen Tathergang zu rekonstruieren, sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen, die den Vorfall kurz nach 15 Uhr in der Berliner Straße 1 in Mindelheim beobachtet haben.

