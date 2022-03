Schimmelbefall in dem Hawanger Gebäude ist laut Ehrenamtlichen nicht der einzige Missstand. Helfer kritisieren auch, dass es an Fürsorge für die Bewohner fehle.

08.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Beim Betreten des Zimmers in der Asylunterkunft in Hawangen verschlägt es einem die Sprache. In der Luft liegt ein intensiv modriger Geruch und die Wände sind überzogen von Schimmel, der die Ecken schwarz färbt. Hier wohnt ein 23-jähriger Mann aus Guinea, sein Bett steht direkt an der von Pilzbefall gesprenkelten Wand. Ähnliche Bilder bieten sich in anderen Räumen, in der Toilette und teils auch in den Gängen.