Schneeverwehungen sorgen für schlechte Straßenverhältnisse

Vor allem der Sturm beschäftigt Polizei und Rettungskräfte. 203 Verkehrsunfälle gezählt. So arbeiten die Winterdienste in Memmingen und im Unterallgäu.

01.12.2021 | Stand: 15:55 Uhr

Erste Schneeflocken sind gefallen; Sturm sorgte für Schneeverwehungen und schlechte Straßenverhältnisse. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West vermeldet für den Dienstag insgesamt 203 Verkehrsunfälle, davon waren 21 mit Verletzten und 182 mit Sachschäden. In Raum Memmingen wurden beispielsweise sieben Unfälle gezählt – ohne Verletzte. Im Unterallgäu wurden 57 Unfälle aufgenommen, davon 46 mit Sachschaden und elf mit Verletzten.

Verkehrsbehinderungen gemeldet

Neben den aufgenommenen Verkehrsunfällen erreichten die Beamten rund 60 weitere Mitteilungen wegen Verkehrsbehinderungen, die in der Mehrzahl von liegen gebliebenen Lastwagen und Autos verursacht wurden. Zeitweise führten diese Verkehrsbehinderungen zu stundenlangen Straßensperrungen oder zu erheblichen Behinderungen, so die Polizei. Neben der Verkehrslage gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums 40 weitere Mitteilungen ein, die „aus dem Unwetter resultierten“. So drohten beispielsweise aufgrund der starken Winde, Gebäudeverkleidungen abzureißen, Gegenstände wurden auf die Straße geweht oder Äste brachen unter der starken Belastung zusammen. „Größere Schäden oder hervorhebenswerte Einsätze waren allerdings nicht zu verzeichnen“, teilt die Polizei mit.

Insgesamte Einsatzzahl: 550

Insgesamt arbeiteten die Beamtinnen und Beamten im gesamten Polizeipräsidium am Dienstag gut 550 Einsätze ab. Diese Zahl liege etwa 60 Prozent über der durchschnittlichen Einsatzbelastung eines Tages. Zeitlich lag der Schwerpunkt in den Tagesstunden. Eine Vielzahl an Einsatzmitteilungen erreichte die Polizei mit dem einsetzenden Berufsverkehr, gegen Abend beruhigte sich vor allem die Verkehrslage wieder weitestgehend.

Mächtig geräumt wurde auch am Flughafen Memmingen. Vor allem der Sturm sei heftig gewesen. Es habe aber dahingehend keine Ausfälle gegeben. Zwei Maschinen – eine nach Rumänien und eine nach Moldawien – konnten nicht starten, weil sie aufgrund des Wetters Verspätungen hatten und am Abend die so genannte Crewzeit – also die erlaubte Arbeitszeit des Personals – beendet war. Diese darf nicht überschritten werden. Passagiere aus der Region hätten also wieder nach Hause fahren müssen, andere seien beispielsweise in Hotels untergebracht worden. Die Flugzeuge starteten verspätet dann am Mittwoch.

Städtischer Bauhof startklar

Der Winterdienst des städtischen Bauhofs war startklar. Das Salzlager und ein großes Silo seien mit über 1000 Tonnen Streusalz bestens gefüllt. Zwischen Anfang November und Ende März ist ab 3 Uhr der „Stramot“, der motorisierte Straßenwärter, im Stadtgebiet unterwegs, prüft die Straßenbeläge auf Glätte. Mehrere der Bauhofmitarbeiter wechseln sich im nächtlichen Stramot-Dienst ab. Ist es auf Memmingens Straßen glatt, verständigt der Stramot seine Kollegen. Der Winterdienst rollt an: Bis zu 32 Räumfahrzeuge räumen oder streuen die Straßen und Wege. Zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr sind große Lastwagen mit Schneepflug und Streugutsilo auf 280 Straßenkilometern im kompletten Stadtgebiet sowie Schmalspurfahrzeuge oder Kleintraktoren auf rund 100 Kilometern Geh- und Radwegen unterwegs, sie räumen auch 30 Bushaltestellen und etliche Parkplätze. Zusätzlich sind ab 5 Uhr bis zu 47 Handräumer an Ampelkreuzungen, Fußgängerüberwegen, Zebrastreifen und Unterführungen im Einsatz. Am Dienstag sei alles gut gelaufen. „Der Wind hat das Räumen der Straßen etwas erschwert, weil hier Verwehungen aufgetreten sind. Deswegen mussten die Räumfahrzeuge an manchen Stellen zum Teil öfter räumen“, so die Stadt im Gespräch mit unserer Redaktion.

So war die Lage im Unterallgäu

Ähnlich erging es dem Winterdienst im Unterallgäu. Von 4 bis 22 Uhr sei man im Einsatz gewesen. Der Wind war das Hauptproblem, weil dieser den Schnee immer wieder auf die Straße wehte. „Ansonsten hatten wir alles im Griff“, sagt Walter Pleiner, der Leiter des Tiefbauamtes. Der Winterdienst hat aus seiner Sicht funktioniert. So mancher Autofahrer habe die Lage vielleicht unterschätzt. Dahingehend der Appell, sich auf die Witterungsverhältnisse einzustellen und demnach sein Fahrzeug zu steuern.