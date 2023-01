Schneller als 0.01 Uhr geht fast nicht

Das wohl schnellste Neujahrsbaby wurde an der Klinik Mindelheim geboren. Die kleine Johanna Lang erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt.

03.01.2023 | Stand: 12:25 Uhr

Die kleine Johanna hatte es wohl eilig: Das Rekord-Neujahrsbaby kam am 1. Januar eine Minute nach Mitternacht auf die Welt. "So ein frühes Neujahrsbaby haben wir selten erlebt", so die betreuende Hebamme Gerda Mross.

Johanna Lang ist das schnellste Neujahrsbaby in Mindelheim

Laut dem Klinikverbund Allgäu kam Familie Lang erst eine Stunde vor Geburt in den Kreißsaal der Klinik Mindelheim, die Wehen hatten schon um 19 Uhr eingesetzt. Und um 0.01 Uhr war es dann soweit: Das zweite Kind von Kathrin und Max Lang war 3510g schwer und 52cm groß.

Noch ein Neujahrsbabyum 1.30 Uhr

Um 1.30 Uhr gab es dann noch einen Nachzügler: Auch der kleine Henri Alexander Dieffenbach ist ein Neujahrsbaby. Seine Geburt verlief "völlig unkompliziert" und so kam der kleine Junge mit 3550g und war 54cm auf die Welt.