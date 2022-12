Schockanruf in Mindelheim: Frau durchschaut Betrugsversuch

Schockanruf bei einer Frau in Mindelheim. Die Tochter habe jemanden getötet und ein Kind schwer verletzt. Als Geld gezahlt werden soll, fällt der Betrug auf.

09.12.2022 | Stand: 14:34 Uhr

Die Angestellte einer Mindelheimer Praxis wird am späten Donnerstagnachmittag von einer stark schluchzenden Frau angerufen. Sie gibt an, ihre Tochter zu sein. Sie teilt ihrer "Mutter" mit, dass sie in Waal bei einem Verkehrsunfall eine 82-Jährige getötet und ein Kind schwer verletzt habe.

Dann reicht die vermeintliche Tochter das Telefon einem angeblichen Polizeibeamten. Als dieser 42.000 Euro Kaution für die "Tochter" verlangt, erkennt die angerufene Frau den Betrug - und meldet die Straftat bei der Polizei Mindelheim.