Keine Spur vom Fahrer: Verunglückter Pkw bei Schöneberg gefunden

Die Polizei fand in der Nacht zum Freitag bei Schöneberg im Unterallgäu einen verunfallten Pkw ohne Fahrer auf. Dieser könnte leicht verletzt sein.

21.04.2023 | Stand: 12:34 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine Person ein verunfalltes Auto in Schöneberg bei Pfaffenhausen (Kreis Unterallgäu) der Polizei Mindelheim gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten an der Unfallstelle einen blauen VW Golf ohne Fahrer vor. Aus bislang unbekannten Gründen ist der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Auto um ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung handelt.

Vermutlich ist der Fahrer nur leicht verletzt

Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer nur leicht verletzt wurde. Der entstandene Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Personen, die Hinweise geben können sowie der Fahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim, Tel. 08261/7685-0, zu melden.

