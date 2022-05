Den Balkon in 36 Stunden renovieren? Zwei Unterallgäuer Handwerker zeigen wie das geht

Mit diesem neuen Balkon treten Johannes Fickel und Benjamin Adelwarth bei einer Heimwerkersendung im TV an, um eine Siegprämie zu gewinnen. Die Drehtage in Mindelheim waren anstrengend, aber auch sehr aufregend. Die Sendung „Schrauben, sägen, siegen“ läuft am Dienstagabend um 18.55 auf Kabel Eins.