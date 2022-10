Schriller Shakespeare-Spaß zum Spielzeitauftakt in Memmingen

Das Landestheater Schwaben startet unter neuer Leitung und mit neuem Ensemble in die Saison. Wie das bei der Komödie „Wie es euch gefällt“ gelingt.

10.10.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Knisternde Spannung lag über dieser Spielzeiteröffnung im nicht ganz voll besetzten Großen Haus des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Stand doch auf der Bühne ein (fast) komplett neues Ensemble. Neu besetzt ist auch die Theaterspitze mit dem Intendanten-Duo Christine Hofer und Alexander May, das auf Kathrin Mädler folgt, die einem Ruf ans Theater Oberhausen gefolgt ist – und die mit ihrem gesellschaftspolitischen Theater die Erwartungen an die Landesbühne ordentlich nach oben geschraubt hat.

Eine Shakespeare-Komödie ist da nicht die schlechteste Wahl für so einen Neustart. Und die Rechnung ging auf mit „Wie es euch gefällt“: Nach knapp zwei Stunden entlud sich die Premierenanspannung in einem langen, anerkennenden Applaus für eine temporeiche, schrille, aber auch poetische Inszenierung – und für die mitreißende schauspielerische Leistung des auffallend jungen Ensembles.

Regie-Team kommt aus Berlin ins Allgäu

Inszeniert hat eine erfahrene Theatermacherin: Brecht-Enkelin Johanna Schall kam aus Berlin ins Allgäu und brachte ihre Kostümbildner-Schwester Jenny Schall sowie Bühnenbildner Nicolaus Heyse gleich mit. Ebenfalls in Berlin lebt der junge Jazzmusiker Elias Weber, der mit seinen Kompositionen dem vielschichtigen, rasanten shakespearschen Vexierspiel live auf der Bühne den richtigen Drive gibt.

Dabei ist die Story einigermaßen verwirrend. Der junge Edelmann Orlando, dem sein Bruder Oliver nach dem Leben trachtet, flieht in den Wald von Arden. Hier haust der alte Herzog, vom eigenen Bruder Frederick entmachtet und vertrieben, mit den Resten seines Hofstaats. Dorthin flüchtet auch – als Mann verkleidet – seine nun ebenfalls verbannte Tochter Rosalind, gemeinsam mit ihrer innigen Freundin Celia, Spross des brutalen Herrschers Frederick. Im Wald begegnet die verkleidete Rosalind prompt ihrem heimlichen Geliebten Orlando, der sie zum Glück nicht erkennt. Denn als Jüngling Ganymed bringt sie Orlando bei, Rosalind „richtig“ zu lieben.

Doch die beiden sind nicht die Einzigen, die tief von Amors Pfeil getroffen sind. Im gewitzten Lust-Spiel wirbeln auf dem Liebeskarussell alle möglichen und unmöglichen Paarungen mit: der pfiffige Hofnarr und der Bauerntrampel, der liebestolle Schäfer und die eingebildete Dorfschönheit, Oliver und Celia, die sich im Wald Aliena nennt. Nach allerhand Verwechslungen, Liebeschaos und jähen Wendungen findet schließlich am Ende jeder Topf seinen Deckel.

Acht Darstellende schlüpfen in 16 Rollen

Noch ein paar Umdrehungen mehr schafft die Memminger Inszenierung der wilden Verwechslungskomödie, weil die acht Darstellenden Tom C. Büning, Sebastian Egger, Thorsten Hamer, Almut Kohnle, Michael Naroditski, Klaus Philipp, Milena Weber und Elias Weber (ja, auch der Musiker muss mitspielen) in 16 Rollen schlüpfen und fast pausenlos von einer in die andere wechseln. Das klappt hervorragend dank Jenny Schalls fantasievollen Kostümen, aber in erster Linie dank der facettenreichen Schauspielkunst des sehr körperlich agierenden Personals – allen voran bei Klaus Philipp, der als doppelter Herzog und in zwei weiteren Rollen praktisch immer auf der Bühne ist.

Ein Wort noch zu dieser Bühne von Nicolaus Heyse: Sein kongenialer Wald ist eine metallene Baumskulptur mit einem verschlungenen Wurzelwerk aus einer Art Versorgungsleitungen. Unter seiner Krone darf, wer will, ein wenig Freiheit schmecken, bevor es wieder zurück geht in die höfische Welt der Macht und Intrigen, die nur durch einen luftigen weißen Vorhang abgetrennt ist. In diesem reduzierten Raum entfaltet sich das unterhaltsame Theaterspiel umso zauberhafter. Fazit: Das könnte eine gute Truppe werden, die da ihr Debüt gab.