Schüler aus Memmingen holen sich P-Seminar-Preis

Das P-Seminar „Juniorbotschafter für das Europäische Parlament“ des Vöhlin-Gymnasiums in Memmingen wird mit besonderem Preis ausgezeichnet. Was dieser bedeutet.

27.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Diese Fahrt war aufregend und machte zugleich stolz: Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Juniorbotschafter für das Europäische Parlament“ am Vöhlin-Gymnasium Memmingen waren zur P-Seminar-Preisverleihung nach Augsburg eingeladen. Was sie dort erlebten und was der Preis für die besten drei P-Seminare in Schwaben für die Zukunft der Schule bedeutet, erzählt Lehrer Konstantin Heiß im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was ist das P-Seminar und um was ging es in Memmingen?

14 Schüler hat das P-Seminar. Das P-Seminar ist Teil der gymnasialen Oberstufe in Bayern. Alle Schülerinnen und Schüler eines bayerischen Gymnasiums belegen in der Oberstufe ein Projektseminar. Im Rahmen des Seminars arbeiten die Schülerinnen und Schüler an einem anwendungsbezogenen Projekt und werden dabei von einer Lehrkraft begleitet.

Das Seminar soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit bieten, sich einen Überblick über das Angebot an Ausbildungs-, Studien- und Berufsmöglichkeiten zu verschaffen, sich ihrer persönlichen Wünsche und Erwartungen bewusst zu werden sowie die eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen zu lernen. Die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie beispielsweise Unternehmen, ermögliche ihnen dabei interessante und gewinnbringende Einblicke in die Bedingungen und Anforderungen der Arbeitswelt.

Gymnasium in Memmingen ist Botschafterschule

Das Vöhlin-Gymnasium war dem Netzwerk der Botschafterschulen beigetreten. Eingebettet in den Bereich Sozialkunde ging es im P-Seminar um den Einsatz für Demokratie, Frieden und Gemeinschaft. Ein Wertewanderweg, die Übergabe der Europa-Plakette, ein Europatag, die Reise in das Europäische Parlament Straßburg: „Ich bin unglaublich stolz auf die Schüler, die vieles geleistet haben und zwar über ihr Pflichtpensum hinaus“, sagt Heiß. Die Schüler hätten dem Projekt Leben eingehaucht. „Sie haben eine Gemeinschaft entwickelt, Europa im Mikrokosmos. Sie haben gemerkt, dass es nur in der Gemeinschaft geht“, so Konstantin Heiß weiter.

Gewinner erhalten mit Preis eine Würdigung

Auch die Schüler selbst seien stolz gewesen, mit dem P-Seminar-Preis ausgezeichnet worden zu sein – als eines von drei P-Seminaren in Schwaben. „Jede Schule hat in Augsburg eine Würdigung erhalten, eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro“, berichtet Heiß. Elf Schülerinnen und Schüler des P-Seminars hätten sich gemeinsam mit Schulleiter Christian Herrmann, mit Burkhard Arnold (Vorsitzender der Europa-Union Memmingen), Alexandra Hartge (Leiterin des Europabüros Memmingen) sowie Cosima Barón Fernández de Córdoba (Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München) auf den Weg nach Augsburg gemacht, den Preis dann aus den Händen vom Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben Dr. Christoph Henzler erhalten. „Bewertet wurden unter anderem das Projekt, das Engagement und die Verzahnung mit externen Partnern“, weiß Heiß.

Wie geht es jetzt in Memmingen weiter?

Das P-Seminar ist zum Halbjahr beendet worden. Wie geht es weiter? „Wir sind im Netzwerk Botschafterschulen für das Europäische Parlament. Das trägt Früchte. Das Programm soll nicht einschlafen“, so Heiß. Die Erfahrungen aus dem P-Seminar würden von den Schülern zunächst einmal persönlich weitergetragen. In diesem Jahr gibt es außerdem eine freiwillige AG an der Schule. Aus dieser wurde beispielsweise schon die Podiumsdiskussion zur OB-Wahl in Memmingen organisiert. Am 9. Mai soll erneut der Europatag auf dem Marktplatz stattfinden. „Nächstes Jahr gibt es dann wieder ein P-Seminar, damit das Projekt in geregelten Bahnen weiterläuft.“ Ziel sei, dass dort auch interessierte Schüler freiwillig teilnehmen können. „Das Netzwerk soll hochgehalten werden“, sagt Heiß.