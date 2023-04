"Das war überraschend!" Tom Kuttler aus Trunkelsberg siegt beim Landeswettbewerb "Jugend forscht". Mit einem System für Modellraketen landet er ganz vorn.

04.04.2023 | Stand: 15:37 Uhr

"Hallo!" Tom Kuttler aus Trunkelsberg nimmt den Anruf an diesem Morgen fröhlich entgegen. Ende März hat der 18-Jährige beim Landeswettbewerb "Jugend forscht Bayern" einen der beiden ersten Plätze im Fachgebiet Technik gewonnen. Zusammen mit Tim Arnold (16) und Felix von Ludowig (17) aus dem Landkreis Aschaffenburg teilt er sich die erste Platzierung im Landeswettbewerb Bayern.

Tom Kuttlers Siegerprojekt ist eine Modellrakete mit Schubvektorsteuerung

Auf den zweiten ersten Platz hat es der Abiturient mit einem System geschafft, das die Flugbahn einer handelsüblichen Modellrakete stabilisieren soll. Der 18-Jährige erklärt seine Idee: "Ich habe ein System gebaut, das den Schub der Modellrakete in vertikale Richtung lenken kann. So kann die Flugbahn der Rakete gesteuert werden. Sie fliegt dadurch stabiler." Ihr Flug solle möglichst ohne Ablenkung erfolgen - und dazu trägt Toms Projekt bei.

Schüler aus Trunkelsberg gewinnt beim Landeswettbewerb "Jugend forscht"

Projekte wie dieses entwickelt der 18-Jährige gern in seiner Freizeit. "Zuhause habe ich einen 3D-Drucker, mit dem ich auch die Bauteile der Rakete gedruckt habe." Schon als Kind habe er gerne gebaut und getüftelt. Er sagt: "Ich habe an Sachen gebastelt und früh kleine Anwendungen programmiert."

Feierliche Siegerehrung mit dem bayerischen Staatsminister in Vilsbiburg

Tom erzählt von der Preisverleihung am 29. März in Vilsbiburg im niederbayerischen Landshut: "Es war schon überraschend, dass ich dort gewonnen habe, denn es gab viele wirklich tolle Projekte. Als der Preis verliehen worden ist, da war ich sehr überwältigt." Zehn Landessieger vertreten den Freistaat im kommenden Monat in Norddeutschland.

18-Jähriger vom Vöhlin-Gymnasium fährt zum Bundesfinale nach Bremen

Dem Bundesfinale vom 18. bis 21. Mai in Bremen blicke Tom vorfreudig entgegen: "Auf die anderen Projekte und Landessieger freue ich mich sehr!" Sein Sieger-Projekt, die Modellrakete mit Schubvektorsteuerung, darf er dann erneut einer Jury präsentieren.

Der Schüler vom Vöhlin-Gymnasium in Memmingen steckt mitten in den Vorbereitungen auf seine Abiturprüfungen. "Das Bundesfinale findet in der ersten Kolloquiumswoche statt. Da muss ich noch sehen, dass ich dann keine Prüfungen habe", sagt er und lacht.

Trunkelsberger will Informatik in München studieren

Im Augenblick sei er "ganz gut ausgelastet" mit den Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen und "Jugend forscht", erzählt Tom. Pläne für die Zeit nach der Schule hat er schon geschmiedet: Ein Informatik-Studium an der Technischen Universität München kann er sich ab Herbst sehr gut vorstellen.

