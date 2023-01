Schüsse in Memmingen? Das steckt hinter dem Polizei-Einsatz an Neujahr

Zeugen wollten in Memmingen Schüsse gehört haben, ein vermeintlicher Schütze sei angefahren worden. Die Polizei rückte mit Blaulicht zu einem Großeinsatz an.

02.01.2023 | Stand: 07:05 Uhr

Gegen 16.50 Uhr hatten Zeugen der Polizei in Memmingen am Neujahrstag 2023 mitgeteilt, dass sie Schüsse gehört hätten. Der vermeintliche Schütze sei von einem dunklen Auto angefahren und verletzt worden. Angeblich hätte der Fahrer den Verletzten hernach in ein Wohnhaus in der Memminger Grenzhofstrasse getragen.

Schüsse in Memmingen? Polizei findet anderen Sachverhalt vor

Diese Mitteilung führte umgehend zu einem größeren Polizeieinsatz. Letztendlich ermittelten die Beamten, dass der vermeintliche Schütze nur ein Handy gehalten hatte, um die schnelle Anfahrt seines Bekannten zu filmen. Der Bekannte bremste jedoch zu spät und krachte in den Filmenden. Eine Waffe fanden die Polizisten nicht. Die Beamten vermuten, dass der Krach von Silvesterböllern gestammt haben könnte.

Der Handy-Filmer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst entlassen. Das Film-Duo erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

