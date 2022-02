„Eine Gnade, mit Schülern arbeiten zu dürfen“: Adieu, Herr Eberle

Schulamtsdirektor Alfred Eberle aus Memmingen geht in den Ruhestand. Er erzählt, warum ihn sein Beruf mit Begeisterung erfüllt hat, auch in der Corona-Pandemie.

28.02.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Alfred Eberle packte wie jeden Tag seinen Rucksack, schulterte ihn und machte sich auf. Das Ziel: der Sitz der staatlichen Schulämter des Landkreises Unterallgäu und der Stadt Memmingen in Mindelheim. Ab Dienstag muss Alfred Eberle seinen Rucksack nicht mehr packen – zumindest nicht, um allerlei Inhalte für seinen Dienst darin zu verstauen. Der Schulamtsdirektor ist in den Ruhestand gegangen. Am Montag war sein letzter Tag. In Memmingen ist Alfred Eberle bekannt. Er wohnt nicht nur in der Maustadt, sondern war auch langjährig als Schulleiter in Heimertingen und an der Edith-Stein-Schule tätig. Mit unserer Redaktion schaut der 65-Jährige auf seine Berufsjahre zurück.

Alfred Eberle ist gebürtiger Memminger. Er besuchte die hiesige Grundschule, dann das Bernhard-Strigel-Gymnasium, an dem sein Vater als Studiendirektor tätig war. „Ich wollte eigentlich immer etwas anderes machen“, erinnert sich Eberle zurück. Er wollte kein Lehrer werden. Er studierte in Göttingen und Weihenstephan Agrarwissenschaften, habe aber dann festgestellt, dass seine Vorstellung mit dem Beruf nicht überein ging. Er widmete sich dann drei Jahre lang dem Studium für das Volksschullehramt – in Augsburg. Die „geballte Ladung von Professoren und Lehrstuhlinhabern“, die ihn sehr beeindruckten, hätten sein Studium geprägt und mit großer Begeisterung fortfahren lassen. Seine Lehramtsanwärterschaft absolvierte er von 1980 bis 1983 an der Volksschule Amendingen.

„Dort war mein Einstieg ins Berufsleben“, sagt Eberle. 18 Jahre lang sei er dort mit großer Begeisterung als Hauptschullehrer für die Jahrgangsstufen sieben, acht und neun tätig gewesen. Ab 1999 wurde er Rektor an der damaligen Grund- und Teilhauptschule Heimertingen. Ab dem Jahr 2008 übernahm er die Schulleitung der Grundschule Memmingen Ost: die Edith-Stein-Schule. Nach drei Jahren dort wechselte er für weitere elf Jahre in das Schulamt, erst als Schulrat, dann als Schulamtsdirektor.

In seiner Zeit am Schulamt war Eberle für insgesamt 18 Schulen im Stadt- und Landkreis zuständig. Sein Steckenpferd: die Fort-, Aus- und Weiterbildung. „Das war mir ein besonderes Anliegen“, erzählt Eberle. „Meine Vorstellung war immer, den Unterricht als Kerngeschäft in den Blick zu nehmen und diesen Blick auch raus aus dem schulischen Kontext zu wagen.“ Lernorte wie ein Besuch in der Synagoge Fellheim, Museumspädagogik im Rahmen der „VerVolkt“-Ausstellungen in Memmingen und Seminare für Führungskräfte: Es sollte sich immer ein roter Faden in den Themen ergeben, zu denen beispielsweise auch Gesundheit und digitale Bildung gehörten. Die Corona-Pandemie habe eine wichtige Botschaft gehabt: „Wir brauchen zur digitalen Nutzung auch eine Didaktik.“ Er selbst habe sich bei längeren Videokonferenzen ertappt, wie er ab und an unkonzentriert war. „Weil einfach die Präsenz fehlt. Wir müssen also schauen, in welcher Art und Weise Werkzeuge sinnvoll genutzt werden können“, zeigt er auf. Das gelte auch für den Ausbau schulischer Betreuungsangebote, für welchen er als Schulamtsdirektor zuständig war. „Gebundene Ganztagesschule, offene Ganztagesschule und Mittagsbetreuung: Dies beschäftigt mich bis heute, da es mittlerweile an 32 Schulstandorte einen offenen Ganztag an Grund- und Mittelschulen im Landkreis und in der Stadt Memmingen (sechs in Memmingen) gibt“, sagt Eberle und ergänzt: „Einen gebundenen Ganztag mit einer rhythmisierten Tagesstruktur und einer Verknüpfung von Unterricht, Lern- und Arbeitszeiten mit Freizeitangeboten und Mittagstisch gibt es derzeit an neun Schulen, vier davon in Memmingen“.

Auch dort komme zum Einsatz, was für ihn die Leidenschaft für den Beruf ausmachte: „Es ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die jedem Lehrer große Freude und Spaß machen sollte – auch in schwierigen Zeiten.“ Für Eberle sei es „eine Gnade, mit Schülern arbeiten zu dürfen“. Dabei sei enorm wichtig, Kinder und Jugendliche anzunehmen, über die leistungsorientierte Arbeit hinaus zu denken. So könnten Schülerinnen und Schüler aber auch Lehrerinnen und Lehrer ihre Horizonte erweitern.

Lesen Sie auch

„Der Schulalltag ist unersetzlich“ - Schulen im Allgäu wollen an Präsenzunterricht festhalten Trotz steigender Omikron-Zahlen

Den Horizont erweitern: Das gilt auch für Alfred Eberle im Ruhestand. „Ich habe mir vorgenommen, mir im Übergang gerade nicht zu viel vorzunehmen“, sagt der Memminger. Der verheiratete Vater zweier Töchter und stolze Großvater von fünf Enkelkindern freue sich aber, mit seiner Familie eine „wunderbare Basis“ für den Ruhestand zu haben. Zudem ist Alfred Eberle im Vereinssport verhaftet, er spielt Tennis und hat mit dem Golfspiel begonnen. Als Schulleiter sei er stets auch ein Kulturträger gewesen, sagt er. Seinem Interesse an Theater und Ausstellungen wolle er weiter nachgehen.