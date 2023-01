Nach Eltern-Kritik: Unternehmen will Schulbusverbindung verbessern

Eltern hatten über zu volle und verspätete Schulbusse in Memmingen geklagt. Linien-Betreiber kündigt jetzt eine Lösung an. Was ab Montag anders sein soll.

27.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Gute Nachrichten für Eltern und Schüler: Das Busunternehmen BBS Mittelschwaben hat auf Kritik an der Schülerbeförderung in Memmingen prompt reagiert und eine Lösung erarbeitet. Diese soll bereits ab Montag, 30. Januar, gelten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.