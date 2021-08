Schuldenstand in Memmingerberg könnte deutlich ansteigen

Der Bürgermeister der Gemeinde im Unterallgäu spricht dennoch von einem soliden und schlagkräftigen Haushalt. Wo Alwin Lichtensteiger am meisten investieren will.

05.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Hohe Investitionen, steigende Ausgaben und ein moderater Gewerbesteueransatz fordern beim diesjährigen Memmingerberger Gemeindehaushalt ihren Tribut. Letztlich führt dies dazu, dass die Verschuldung nach Jahren der Konsolidierung wieder kräftig ansteigen wird. Im Haushalt ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von einer Million Euro angesetzt. Der Schuldenstand könnte auf über drei Millionen Euro ansteigen. Nichtsdestotrotz sprach Bürgermeister Alwin Lichtensteiger von einem soliden und schlagkräftigen Haushaltsplan.

Auch die Agenda für die kommenden Jahre beinhaltet zahlreiche Investitionsprojekte. Mit Blick auf weiter drohende Darlehensaufnahmen müsse man daher mit spitzem Stift rechnen und prüfen, was möglich ist. Federn gelassen habe man laut Kämmerer Rainer Zink bei der Gewerbesteuer. Im Jahr 2020 lagen die Einnahmen demnach bei rund 1,9 Millionen Euro und blieben damit weit unter den Erwartungen (geplant wurde mit 2,7 Millionen Euro). Für heuer ist der Kämmerer optimistischer. Er rechnet mit 2,5 Millionen Euro. Zink fügte aber an, dass die Situation hinsichtlich der weiteren gewerblichen Entwicklung immer noch unsicher ist.

Personalkosten erstmals über 1,5 Millionen Euro

Die Personalkosten haben erstmals die Marke von 1,5 Millionen Euro überschritten. Mit 1,65 Millionen Euro ist ein Anstieg von rund 234 000 Euro zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies laut dem Kämmerer hauptsächlich auf mehr Personal in der Kita, bedingt durch das Einrichten neuer Gruppen. Die hohe Steuerkraft vergangener Jahre macht sich bei der Kreisumlage bemerkbar, die kräftig ansteigt und bei 2,6 Millionen Euro liegen soll. Trotz der ungünstigen Einnahme-Prognosen ist eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 281 000 Euro möglich.

Bei der Verschuldung ist die Zeit des Rückgangs vorerst beendet. 2019 lag sie bei einem Tiefstwert von 507 000 Euro. Im vergangenen Jahr stieg der Ansatz bereits auf 1,37 Millionen Euro an. In diesem Jahr könnten die Verbindlichkeiten mehr als 3,1 Millionen Euro betragen.

Kindertagesstätte ist fast fertig

Eines der größten Investitionsprojekte ist die Neugestaltung der Kindertagesstätte. Bürgermeister Lichtensteiger berichtete, dass die Fertigstellung nicht mehr weit ist. Der Betrieb kann im September starten. Derzeit werden unter anderem die Außenanlagen neu gestaltet. Vorwärts gehen soll es auch mit der Gemeindeverbindungsstraße von Memmingerberg nach Benningen. Für den Grunderwerb wurden 250 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Straßenbau selbst soll in den Jahren 2022/23 folgen. Der Umbau und die Sanierung des Rathauses und der Mehrzweckhalle befinden sich in der Planungsphase. Für das Rathaus sind rund 300 000 Euro angesetzt. Das Kellergeschoss wurde bereits umgebaut. Für den neuen Bauhof sind Planungskosten berücksichtigt worden. Der genaue Standort steht allerdings noch nicht fest.

Planungskosten für die Kanalsanierung Nord wurden ebenfalls mit eingerechnet. Betroffen ist der Bereich nördlich der Bürgermeister-Rabus-Straße bis zur Münchner Straße. Zunächst sollen die 60 bis 70 Jahre alten Abwasserkanäle gefilmt und Schäden lokalisiert werden. Die Sanierungsplanung soll Ende des Jahres vorliegen, die Umsetzung in den Jahren 2022/23 erfolgen.