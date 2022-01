Altes Schulgebäude sanieren, neues abreißen? Projekt in Mooshausen läuft

Der Aitracher Gemeinderat vergibt den Planungsauftrag für das Projekt Schulsanierung in Mooshausen. So hoch sind die Gesamtkosten.

31.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wie geht es mit der sanierungsbedürftigen Schule im Aitracher Teilort Mooshausen weiter? Darüber sprachen die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Architekt Edmund Maurer nannte detaillierte Zahlen zu den Maßnahmen. Zudem präzisierte er die Planungskosten.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen belaufen sich demnach auf brutto 381.294 Euro, die Kosten für die Planung auf brutto 37.333 Euro. Priorisiert wird die Sanierung des „alten“, prägenden Schulgebäudes aus dem Jahr 1914, das sich im Besitz der Gemeinde befindet. Anders stellt sich das Besitzverhältnis zum „neuen“ Schulgebäude (erbaut 1963) dar. Dieses befindet sich im Eigentum der katholischen Pfarrkirche Mooshausen (Diözese Rottenburg). Noch nicht sicher ist, ob dieses abgebrochen werden soll. Derzeit werden Gespräche über eine eventuelle private Übernahme des „neuen“ Schulgebäudes geführt. Falls kein Abbruch stattfindet, könnten sich die Gesamtkosten um rund 40.000 Euro reduzieren.

Das Schulareal wurde seit 2003 von verschiedenen Gruppen und Vereinen genutzt. Des Weiteren befindet sich im alten Gebäude eine Lehrerwohnung. Im Laufe der Jahre entwickelte sich, bis auf einige optische Verbesserungen, ein Modernisierungsstau. Noch relevanter stellte sich die Situation der laufenden jährlichen Gesamtkosten dar, die sich auf knapp 10.000 Euro summierten. Zu den künftigen Sanierungsmaßnahmen an der „alten“ Schule gehört unter anderem die Wiederherstellung des Einganges an der Südseite des Gebäudes mit Treppen- und Rampenaufgang. Rollstuhlfreundlich werden auch zwei WCs gestaltet; eine kleine Küchenzeile, das ehemalige Lehrerzimmer und ein Lagerraum komplettieren den linken Gebäudeteil. Mittig entsteht ein ungefähr 30 Quadratmeter großes Foyer, von dem zwei Eingänge in den fast 64 Quadratmeter großen Mehrzweckraum führen.

Zu den anstehenden umfangreichen Baumaßnahmen gehören auch erhebliche Kosten für die Sanierung der Abwasserkanäle. Daher bemüht sich die Gemeinde um einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock und hofft auf einen Zuschuss, der bis zu 150.000 Euro betragen könnte (30 bis 40 Prozent).

Den Beschlussantrag nahm das Gremium einstimmig an. Darin wird auch die Zielvorstellung bestätigt, weiterhin einen Raum für Gruppen aus Mooshausen zur Verfügung zu stellen.Zudem wurde der Planungsauftrag an Architekt Edmund Maurer vergeben. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Antrag für einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock zu stellen. (os, sz)

Lesen Sie auch