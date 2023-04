Grundschule in Buxheim für sieben Millionen Euro saniert

Seit Kurzem findet an der frisch sanierten Schule in Buxheim wieder der Unterricht statt. Was Schüler und Rektorin von dem neuen Schulhaus halten.

Was sie an ihrer frisch sanierten Schule am tollsten finden? Bei dieser Frage müssen Theresa und Emma Gawens, Lucas Knoll und Philip Müller nicht lange überlegen. „Die digitale Tafel in unserem Klassenzimmer“, sind sich die Schülerinnen und Schüler der 3/4-Kombiklasse in Buxheim schnell einig. „Da kann man mit dem Finger schreiben und alles wieder wegwischen, ohne dass man dreckig wird“, erklärt Philip. „Die ist wie ein großer Fernseher und man kann da auch Filme anschauen“, ergänzt Lucas. „Und wir durften als erste Klasse in den neuen Handarbeitsraum“, schwärmen Emma und Theresa. „Außerdem hat jedes Klassenzimmer auch einen Gruppenraum“, sagt Lucas. Ein weiteres Highlight für die Kinder: In den Gängen hat jeder Schüler seinen eigenen Spind.

117 Schülerinnen und Schüler besuchen die Grundschule in Buxheim im Unterallgäu

Seit dieser Woche werden die insgesamt 117 Schüler in der kernsanierten Schule unterrichtet. Während der Bauarbeiten, die im Juli 2021 begonnen hatten, waren sie im benachbarten Marianum untergekommen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass das funktioniert hat. So mussten wir keine Container aufstellen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Schmidt bei einem Rundgang durch die Schule. Dennoch ist Emma Gawens froh, dass sie nun mit ihren Klassenkameraden in die neue Schule darf. „Denn davor war es schon ein bisschen eng“, sagt die Zehnjährige.

Wie sehr sich das Schulhaus, das in den 1960 Jahren erbaut wurde, gewandelt hat, verdeutlicht Melanie Fischer, die seit rund eineinhalb Jahren Rektorin in Buxheim ist. „Ich habe hier vor ein paar Jahren mal als Mobile Reserve unterrichtet. Es hat sich grundsätzlich alles verändert.“ Eine wesentliche Veränderung stellt der große Raum für die Mittagsbetreuung und die offene Ganztagsschule dar, die es seit Anfang des Schuljahres an der Grundschule gibt. „70 Kinder bekommen derzeit hier gemeinsam ihr Mittagessen“, erklärt Fischer, während Emma, Theresa, Lucas und Philip das sogenannte „Vogelnest“ in Beschlag nehmen – ein mit Holz errichteter Spielbereich auf zwei Ebenen. „Es war ideal, dass wir mit der Sanierung diesen zusätzlichen Platz schaffen konnten“, erklärt Bürgermeister Schmidt. Denn ab dem Jahr 2026 gibt es bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Der Bereich, in dem nun die Mittagsbetreuung stattfindet, sei zuvor komplett offen und lediglich überdacht gewesen, so der Bürgermeister, während er nach draußen blickt.

Neuer Gymnastikraum steht auch Buxheimer Vereinen offen

Dort sind noch die Restarbeiten für die Außenanlage und den Schulgarten in vollem Gange. Lucas und Philip freuen sich schon darauf, wenn dort alles fertig ist, was zur offiziellen Einweihungsfeier am Freitag, 28. April, der Fall sein soll. Denn dann können sie auf dem Sportplatz wieder Fußball spielen. „Davor war alles ziemlich vermoost“, erinnert sich Lucas. Bis dahin können sie sich auch im neuen Gymnastikraum austoben, dessen Wände und Boden aus Holz bestehen und der auch örtlichen Vereinen zur Verfügung steht. Unterrichtet werden die Buben und Mädchen in den sechs hell gestalteten Klassenzimmern. Daneben gibt es zwei Handarbeitsräume und einen Musikraum. Neben den Digitaltafeln befindet sich in jedem Klassenzimmer eine sogenannte „Mediensäule“ samt Telefon und Notruf. „Auch die Raumtemperatur lässt sich dort regeln“, erklärt Schulleiterin Fischer.

Werk des Künstlers Erich Schickling in Schulaula neu in Szene gesetzt

Damit das Schulhaus in Buxheim barrierefrei wird, wurde ein Aufzug eingebaut. Mit dem kommt man etwa vom Erdgeschoss zur Aula im ersten Stock. Dort bietet sich durch eine große Glasfront der Blick auf die Pfarrkirche. Gegenüber ist ein großes Wandbild des Künstlers Erich Schickling zu sehen, das man laut Schmidt unbedingt erhalten wollte. „Den Schülern waren die Farben etwas zu düster“, sagt Melanie Fischer. Daher seien sie im Zuge der Sanierung neu aufbereitet worden. Die wichtigsten Szenen des Werks werden nun von Holzelementen umrahmt, damit sie besser zur Geltung kommen.

Was neben der größtenteils mit Holz verkleideten Außenfassade gleich im Eingangsbereich ins Auge sticht, ist eine „begrünte Wand“, die vertikal fast bis zum Dach reicht. Das Besondere: „Die Pflanzen werden mit einer automatischen Sprinkleranlage bewässert“, erklärt Wolfgang Schmidt. Insgesamt wird die Sanierung ihm zufolge rund sieben Millionen Euro kosten. Wobei er betont, dass es dafür eine Förderung gibt, die „deutlich über 50 Prozent liegt“.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch für Emma, Theresa, Lucas und Philip. Die Viertklässler werden Ende Juli die Schule verlassen. Doch zumindest die Geschwister von Philip und Lucas können sich noch für längere Zeit an dem neuen Schulhaus erfreuen. Sie werden im September eingeschult.