Wie die Memminger Schulen die Digitalisierung auch ohne Fördermittel vorantreiben

Die Schulen in Memmingen werden seit 2019 immer weiter digitalisiert. Bislang gab es Geld aus staatlichen Fördertöpfen. Wie es ohne Zuschüsse weitergehen soll.

09.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wie sieht es mit der Digitalisierung an den Memminger Schulen aus? Diese Frage beantwortete Sabine Ganser in der jüngsten Sitzung des städtischen Kulturausschusses. Laut der Leiterin des Amts für Schulen, Sport und Mobilität wird die digitale Ausstattung der 16 Schulen seit 2019 in einem rollierenden Verfahren umfassend erneuert und ausgebaut. Im Zuge dieses Masterplans komme jede Schule alle sieben Jahre an die Reihe. In diesem Jahr stehen das Berufsbildungszentrum (BBZ) und die Edith-Stein-Grundschule im Fokus. 2024 ist die Sebastian-Lotzer-Realschule und 2025 das Vöhlin-Gymnasium an der Reihe.

Alle Schulen in Memmingen haben jetzt einen Breitbandanschluss

Nach Gansers Worten haben mittlerweile alle Schulen einen Breitbandanschluss. Zudem verwies sie auf verschiedene Projektstände. Demnach soll zum Beispiel an der Bismarckschule die Verkabelung voraussichtlich in den Pfingstferien und an der Lindenschule in den Sommerferien fertig sein. Die gleichen Zeiträume gelten für die Ausstattung mit digitalen Geräten an den beiden Schulen. Zu einem digitalen Klassenzimmer gehören beispielsweise eine digitale Tafel, ein Lehrer-Computer sowie eine Dokumentenkamera und digitale Geräte für die Schüler. In diesem Zusammenhang berichtete Ganser, dass während der Corona-Pandemie zahlreiche Tablets außerhalb des rollierenden Systems angeschafft worden seien. Insgesamt sind es 675 Lehrerdienstgeräte und 877 Schülerleihgeräte. (Lesen Sie auch: Anspruch auf Ganztagsbetreuung bereitet Unterallgäuer Bürgermeistern Kopfzerbrechen)

Memminger Schüler sollen eigene Geräte nutzen dürfen

Mit Blick auf die Kosten betonte Ganser, dass die staatlichen Förderprogramme für die digitale Ertüchtigung von Schulen Ende des Jahres auslaufen werden. So habe die Stadt seit 2020 Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 5,6 Millionen Euro erhalten. Somit komme auf die Kommune ab 2024 wesentlich höhere Kosten im Bereich der schulischen Digitalisierung zu. Auch die Wartung der Geräte verursache keine unerheblichen Kosten. Letztlich wolle man in der Zukunft vermehrt darauf setzen, dass Schüler auch ihre eigenen Geräte in der Schule nutzen können, wenn sie das möchten. Zudem stellt der Freistaat mit der „BayernCloud Schule“ kostenlos neue Software und Inhalte für eine moderne digitale Bildung zur Verfügung.

Oberbürgermeister von Memmingen: "Müssen dicke Bretter bohren"

Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) unterstrich: „Wir müssen konsequent weiter planen, um die Schulen auf den neuesten Stand zu bringen und zu halten.“ Dabei sollte die Stadt in Zukunft vermehrt Leasing-Angebote nutzen. Zudem müsste ein IT-Unternehmen gesucht werden, das sich langfristig um die Beschaffung und die Betreuung der digitalen Ausstattung an den Memminger Schulen kümmert. „Bei der Digitalisierung unserer Schulen müssen wir dicke Bretter bohren“, betonte der Rathauschef abschließend.

Lesen Sie auch: Vöhlin-Gymnasium Memmingen: Elternbeirat klagt über veraltete Computer