Schulen in Memmingen und im Unterallgäu richten Willkommensgruppen ein

160 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind bereits an Schulen in Memmingen und im Unterallgäu angemeldet. Was sie dort erwartet.

08.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Weit über 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile in Deutschland angekommen – darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche. Damit die Mädchen und Jungen zumindest etwas Normalität in ihren Alltag bekommen, soll es an den bayerischen Schulen spezielle pädagogische Angebote geben. An den Memminger und Unterallgäuer Schulen wurden bereits 156 Kinder aus der Ukraine von ihren Eltern angemeldet (Stand Donnerstag). Nach Angaben von Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner sind mittlerweile in der Region acht sogenannte Willkommensgruppen aus der Taufe gehoben worden, die an verschiedenen Schulen verankert sind.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.