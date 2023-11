Schulleiter Erich Dietrich verlässt das Marianum in Buxheim

Nach vier Jahren hört Erich Dietrich im Februar 2024 als Schulleiter am Buxheimer Marianum auf. Seine Nachfolge ist bereits geklärt.

22.11.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Schulleiter Erich Dietrich verlässt nach vier Jahren das Buxheimer Marianum. Das teilte der Träger der Schule, das Schulwerk der Diözese Augsburg, am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Dietrich wechselt zum 24. Februar 2024 zurück in den Staatsdienst. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte die Pressestelle des Schulwerks, dass Dietrich für seinen Posten als Schulleiter für vier Jahre vom Staatsdienst beurlaubt worden war. Im Februar ende diese zeitliche Befristung. Man habe sich zusammengesetzt, um zu erörtern, wie es nach diesen vier Jahren weitergehen soll und sei letztlich zu einer Entscheidung gekommen, heißt es vonseiten des Schulwerks. Dietrich selbst war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Das ist der Nachfolger des Buxheimer Schulleiters Erich Dietrich

Die Nachfolge für den scheidenden Schulleiter ist bereits geklärt. "Vorbehaltlich der staatlichen Genehmigung wird Oliver Bernhardt" diesen Posten ab dem 24. Februar übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Der 43-Jährige wuchs in Ottobrunn und Augsburg auf, studierte das Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Deutsch, Geschichte, Spanisch und Sozialkunde an den Universitäten Freiburg und Augsburg. Nach seinem Referendariat in Neusäß und Vöhringen war er zunächst am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen tätig und wechselte im Jahr 2015 an das Marianum Buxheim.

Seit 2020 ständiger Stellvertreter des Schulleiters

Im August 2019 übernahm Bernhardt kommissarisch die stellvertretende Schulleitung des Marianums und wurde ein Jahr später ständiger Stellvertreter des Schulleiters. "In dieser Position überzeugt er seitdem mit seinem organisatorischen und verwaltungstechnischen Geschick, übernimmt Personalverantwortung und stellt seine Führungsqualitäten unter Beweis", heißt es in dem Schreiben weiter.

Der zweifache Familienvater sieht sich laut Mitteilung gut gerüstet, um die aktuellen Herausforderungen der Schule anzugehen. Neben seiner fachlichen Expertise setzt Bernhardt demnach auf eine aktive und strukturierte Schulentwicklung sowie auf eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit. „Mit Herrn Bernhardt haben wir eine Persönlichkeit gewinnen können, die mit ihrer Tatkraft und Innovationsfreude die Schule voranbringen wird“, freut sich Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg.

Neuer Schulleiter freut sich auf seine künftige Aufgabe

Seine zukünftige Aufgabe als Schulleiter geht Oliver Bernhardt mit großer Motivation und im Wissen um seine eigenen Fähigkeiten und der seines Teams optimistisch an. „Die zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung des Marianums ist ein Herzensanliegen von mir“, teilt er in der Presseerklärung mit. "Daher ist es mir eine große Freude, diese Herausforderung in leitender Funktion anzunehmen und gemeinsam in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu meistern.“