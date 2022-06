Polizei erwischt erneut Schulschwänzer am Allgäu Airport

Erneut hat die Polizei einen Verstoß gegen die Schulpflicht am Allgäu Airport entdeckt. Ein Mann wollte mit seinen beiden Töchtern nach Bulgarien reisen.

22.06.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Die Polizei hat am Allgäu Airport erneut Schulschwänzer erwischt: In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstag trafen die Beamten der Grenzpolizeigruppe einen 35-jährigen Mann mit seinen beiden Töchtern im Alter von elf und 13 Jahren an.

Dieser wollte laut Polizei mit seinen Töchtern mit dem Flug nach Bulgarien ausreisen. Im Rahmen der Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass die Töchter schulpflichtig sind und keine Schulbefreiung vorgelegt werden konnte. Da die Familie in Baden-Württemberg wohnhaft ist, geht eine Mitteilung an das zuständige Schulamt.

