Schulstart: Die Jüngsten sollen mit gelber Sicherheitsweste gut zu sehen sein

Die Verkehrswacht Memmingen übergibt mit Unterstützung der Sparkasse Schwaben-Bodensee die Westen an die Schulanfänger.

13.09.2022 | Stand: 13:00 Uhr

An der Dominikus-Hertel Grundschule in Boos wurden zum Schulstart von der Verkehrswacht Memmingen und durch die Unterstützung der Sparkasse Schwaben– Bodensee, stellvertretend für alle Schulanfänger an den Grundschulen in Stadt und Landkreis gelbe „Sicherheitswwesten“ verteilt.

Erst ein Gottesdienst, dann die Begrüßung

Nach dem Gottesdienst zu Schulbeginn kamen alle Grundschüler von der ersten bis vierten Klasse, Schulanfänger mit ihren Eltern in die Aula der Dominikus-Hertel Grundschule in Boos zusammen. Die Schulleiterin Ursula Albrecht begrüßte die Gäste, vor allem die Schulanfänger mit ihren Eltern und die Ehrengäste: fünf Polizeibeamte von der Verkehrspolizei Memmingen, den Vertreter der Sparkasse Michael Karrer, Schulrat , Bürgermeister Helmut Erben, die Verkehrswacht Memmingen mit Franz Freiherr von Castell.

Vierte Klasse zeigt Theaterstück

Die vierte Klasse hatte ein Theaterstück einstudiert: Das Lesebuch für Tiere. Anschließend sangen alle Schüler gemeinsam „Alle Kinder lernen lesen…“. Danach durften die Schüler ab der zweiten Klasse in ihre Klassenzimmer und für die Schulanfänger hatte Franz Freiherr von Castell die „Sicherheitswesten im Gepäck“, die nun an alle 42 ABC-Schützen verteilt und auch gleich angezogen wurden.

Die Polizei appelliert

Andreas Strehl von der Polizei bat noch einmal die Schüler der ersten Klassen, diese Westen immer auf dem Schulweg zu tragen - zu ihrer eigenen Sicherheit. Nach dem Gruppenfoto mit Westen wurde es nun ernst und die jüngsten Schüler durften mit ihren Lehrerinnen in ihre Klassenzimmer zur ersten Unterrichtsstunde.

