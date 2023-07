Schwäbisches Bauernhofmuseum in Illerbeuren bekommt neuen Namen

Pfiat di, Schwäbisches Bauernhofmuseum! Das Ausflugsziel in Illerbeuren soll in Zukunft anders heißen. Auch auf dem Museumsgelände verändert sich aktuell viel.

29.06.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren heißt künftig Schwäbisches Freilichtmuseum. Die Änderung hatte der Zweckverband bereits im Juli 2022 beschlossen, bei seiner 88. Sitzung machte er sie nun mit einer entsprechenden Satzungsänderung offiziell. Der neue Name soll demnach der inhaltlichen Weiterentwicklung des Museums Rechnung tragen. Auf dem Gelände kommen derweil Bau- und Sanierungsarbeiten an mehreren Häusern voran und auch der Panoramaweg ist fast fertig. Darüber und über die Besucherzahlen informierte Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer.

Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren verzeichnet gute Besucherzahlen

In diesem Jahr streiften demnach von Januar bis Mai bereits rund 12.200 Besucherinnen und Besucher über das Gelände. Das seien 323 mehr als im Vorjahreszeitraum, sagte der Museumsleiter im Halbjahresbericht zur Saison 2023 und nannte als Faktoren neben gutem Wetter auch die Eröffnung des Hauses zur Schützenkultur am 1. Mai. Mit dem bisherigen Besucher-Zustrom zeigt er sich zufrieden – auch angesichts der Tatsache, dass einige große Veranstaltungen mit traditionell gutem Zulauf erst noch bevorstünden. Auch in der Abteilung Museumspädagogik, die sich bis 2024 neu aufstellen soll, wurde laut Niethammer viel geleistet: Im April waren demnach 335 Anmeldungen zu den Angeboten zu verzeichnen, im Mai 421. Bis jetzt lockten verschiedene Aktionen 1055 Personen ins Museum.

Illerbeuren: Warum wird das Bauernhofmuseum in Freilichtmuseum umbenannt?

Dass dieses künftig Freilichtmuseum heißt, beschloss der Zweckverband bei einer Gegenstimme. Als Grund für die Umbenennung wird angeführt, dass der Begriff Bauernhofmuseum die Themenfülle und inhaltliche Breite des Museumsangebots nicht mehr spiegle – auch wenn alte Bauernhöfe und historische Landwirtschaft weiterhin zentrale Bestandteile bleiben. „Wir haben das damals intensiv beraten und ich sehe das als folgerichtigen Schritt“, sagte Bezirkstagspräsident und Verbandsvorsitzender Martin Sailer.

Bauernhofmuseum Illerbeuren: So gehen die Bauarbeiten voran

Einen neuen Blickwinkel auf einstiges Leben und Alltagskultur im ländlichen Raum eröffnet das Schulhaus aus Remshart, das laut Niethammer viel über die Bewohnerfamilie und auch über den Wandel im Volksschulwesen berichten kann. Der Umzug des Gebäudes in die Baugruppe Mittelschwaben schreite voran, in der zweiten Julihälfte werden laut dem Museumsleiter voraussichtlich Erdgeschoss und Teile des Kellers antransportiert.

Die Zeichen stünden gut, „dass bis Jahresende das Schulhaus in Gänze unrestauriert auf dem Gelände stehen wird“. Weitgehend vom Baugerüst befreit ist das Bauernhaus aus Weicht, das in sich eine 400-jährige Geschichte birgt. Mit neuem Strohdach wieder gut in Schuss präsentiert sich die Sölde Honsolgen und für den geplanten Neubau des Hühner- und Schafstalls laufen Vorbereitungen.