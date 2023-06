Marlies Bek aus Legau ist Sattlerin - das macht ihr Handwerk so besonders

Marlies Bek aus Legau ist Sattlerin. Ihr Handwerk möchte sie weitergeben – beispielsweise an die Besucher des Bauernhofmuseums Illerbeuren.

11.06.2023 | Stand: 07:19 Uhr

In der Sattlerwerkstatt ist es angenehm kühl und es riecht nach Leder. Wer ins Haus hineinschaut, wird gleich von Marlies Bek begrüßt. Die 59-Jährige ist ausgebildete Reitsport-Sattlerin, hat eine Werkstatt in Legau, gibt ihr Wissen und ihre Faszination für das Handwerk aber auch im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren weiter. Warum sie sich für die Arbeit mit Leder entschieden hat, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

"Als Mädel wurde man auf dem Hof gebraucht"

Marlies Bek stammt aus Legau. Sie wuchs mit ihren Eltern und drei Brüdern auf einem Hof auf. „Als Mädel wurde man auf dem Hof gebraucht“, erinnert sie sich zurück. Deswegen lernte sie zunächst Hauswirtschaft. „Das war aber einfach nicht meine Berufung. Ich wollte etwas Handwerkliches und Künstlerisches machen.“ Kontakt hatte sie zu mehreren Wandergesellen auf der Walz.

Mit 35 Jahren wagte sie dann den nächsten Schritt: eine Ausbildung zur Reitsport-Sattlerin – und zwar bei Max Benz in München. Eigentlich hätte diese Ausbildung drei Jahre gedauert, Bek aber konnte auf zweieinhalb Jahre verkürzen. „Dort habe ich eine tolle Grundlage für einen guten Start in das Berufsleben bekommen“, sagt sie.

Die Eltern bestärkten Marlies Bek beim Berufswunsch

Wie reagierten ihre Eltern? „Meine Eltern waren damals überrascht, fanden es aber auch gut und haben mich bestärkt.“ Sie hätten erkannt, dass ihre Tochter diesen Beruf unbedingt ergreifen wollte. „Ich habe tolle Eltern gehabt, die dafür dann auch offen waren“, so Marlies Bek. Als ihr Sohn zur Welt kam, konnte und wollte sie ihren Beruf nicht vergessen. „Umso selbstständiger mein Sohn wurde, umso mehr habe ich gearbeitet.“

Taschen, Geldbeutel, Gürtel, Bekleidung: Werkstatt in Legau

Marlies Bek hat eine Werkstatt in Legau. Reitsport, Bekleidung, Taschen aller Art, Geldbeutel, Gürtel, Motorradsitze, Polsterarbeiten mit Leder, Reparaturen: „Besonders Spaß macht mir das Handnähen mit Leder. Das ist etwas Besonderes, aber es ist keine leichte Arbeit.“ Früher sei es ein Männerberuf gewesen. Und heute? „In der Region bin ich die Einzige, die als Sattlerin arbeitet. Das ist auch der Grund, warum ich meine Arbeit zeigen und weitergeben möchte“, erklärt die 59-Jährige. Raum und Zeit dafür hat sie im Bauernhofmuseum Illerbeuren gefunden – ehrenamtlich. Vor allem freue sie sich über Besuch von Kindern: „Sie können an das Handwerk herangeführt werden. Ich hoffe, dass sich der eine oder andere später für ein Handwerk entscheidet.“

Marlies Bek gestaltete jüngst mit Kindern und Jugendlichen Leder-Schlüsselbänder im Bauernhofmuseum Illerbeuren. Bild: Maike Scholz

Die Arbeit und die Zeit im Bauernhofmuseum bereiten ihr Freude und Spaß. „Das ist wichtig, um glücklich zu sein“, merkt die 59-Jährige an. Sie treffe in Illerbeuren außerdem auf neugierige Besucherinnen und Besucher, denen sie dann ihr Handwerk gerne erkläre und ihre Faszination weitergeben möchte. „Leder ist so vielfältig. Ich bin ja auch mit Pferden groß geworden und da hat mich das Material einfach fasziniert“, erzählt Marlies Bek.

Aus Alt mach Neu: Leder als Naturprodukt

Leder sei überdies ein Naturprodukt, halte lange und verrotte. „Wir müssen weg vom Plastik“, sagt sie, streicht mit den Fingern über eine alte Schultasche. Die peppt sie derzeit wieder auf. „Das Leder als Material ist ja noch gut. Ich mache daraus dann zum Beispiel Umhängetaschen.“ So würde vorhandenes Material noch einmal verwertet.

Marlies Bek fertigt unter anderem Taschen aus Leder an. Bild: Maike Scholz

Der Blick von Marlies Bek wandert zur Tür. Eine Dame fragt nach einem Gürtel, den sie sich schon einmal angeschaut hatte. Jetzt wolle sie ihn kaufen. Mit einem Lächeln übergibt die Sattlerin das gute Stück an die neue Besitzerin, die noch erzählt, wofür sie diesen Gürtel braucht und dass sie schon so lange nach genau solch einem Accessoire gesucht hat. Doppelte Freude lässt sich in der Sattlerwerkstatt spüren: Marlies Bek freut sich, dass der Gürtel ankommt, die neue Besitzerin darüber, endlich fündig geworden zu sein.