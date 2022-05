Erste Fischerkönigin: Einzige weibliche Teilnehmerin setzt sich gegen 50 Fischer durch

Lisa-Marie Kulmus gewinnt das Schwäbische Königsfischen und setzt sich als einzige weibliche Teilnehmerin gegen 50 Fischer durch.

„Der König ist tot, es lebe die Königin“: Erstmals in der Geschichte des Schwäbischen Königsfischens erlangte eine Fischerin die Königswürde. Lisa-Marie Kulmus vom Bezirksfischereiverein Memmingen setzte sich als einzige weibliche Teilnehmerin gegen 50 Fischer aus 17 schwäbischen Vereinen durch und erkämpfte sich mit einem stattlichen Hecht von 3230 Gramm den ersten Platz. Das teilt der Fischereiverband Schwaben mit. „Aber auch die weiteren Fänge sorgten für Aufsehen an der Waage“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Pracht-Aland von Günter Hoinle (Fischereiverein Wemding) brachte seinem Fänger mit 2825 Gramm den dritten Platz ein. Was dann aber Jürgen Kuks (Bezirksfischereiverein Memmingen) auf die Waagschale legte, löste laut Mitteilung Erstaunen aus: vier Aitel, von denen der Kleinste über vier Pfund wog, wohingegen der Größte mit 3045 Gramm ihm zum zweiten Rang verhalf.

Der Schutzpatron Petrus war an diesem Tag wohl auf der Seite des Gastgebers und Ausrichters, dem Bezirksfischereiverein Memmingen, heißt es in der Mitteilung. Der Erste Vorstand Manfred Wiblishauser konnte sich nicht nur über „seine Königin“, sondern auch über bestes Wetter freuen. Seine Helfer sorgten zudem dafür, dass es den Gästen beim Fischerheim in Steinheim an nichts mangelte.

Peter Steinle führte als Vertreter des Verbandes die Siegerehrung durch, dankte dem Bezirksfischereiverein Memmingen für die Organisation, freute sich über die zumindest konstant gebliebene Teilnehmerzahl und hoffte auf ein Treffen im nächsten Jahr.

