Schwerer Crash nahe Babenhausen: Feuerwehr schneidet Fahrer aus seinem Auto

Auf der Staatstraße 2017 nahe Babenhausen ist es am Pfingstmontag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer wurde eingeklemmt.

24.05.2021 | Stand: 21:48 Uhr

Ein 60-Jähriger wollte mit seinem Transporter von einem Feldweg über die Staatsstraße 2017 in den nächsten Feldweg kreuzen. Dabei übersah er einen 55-jährigen Citroen-Fahrer in dessen Fahrzeug. Bei der Kollision wurde der Transporter und der Pkw durch die Wucht des Aufpralls in das umliegende Feld geschleudert.

Unfall bei BAbenhausen: Feuerwehr befreit verletzten Autofahrer aus seinem Fahrzeug

Dabei überschlug sich der Transporter und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Citroen-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Babenhausen aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Transporter-Fahrer war in seinem Fahrzeug eingesperrt und wurde über die Frontscheibe befreit. Er war ansprechbar und wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Straße zwischen Babenhausen und Kirchhaslach war für vier Stunden komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Lesen Sie auch: Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall nach Überholmanöver