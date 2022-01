Frau fährt frontal in Lkw

Schwerer Unfall heute am Montag in Memmingen: Eine Autofahrerin ist frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Teile der Fraunhoferstraße sind gesperrt.

03.01.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr in der Fraunhoferstraße in Memmingen-Amendingen ereignet. Dabei ist eine Autofahrerin auf Höhe der Kyriat-Shmona-Straße frontal in einen Lastwagen geprallt.

Lkw-Unfall in Memmingen: Ursache unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort derzeit noch unklar. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer sie verletzt wurde, sei ebenfalls noch nicht bekannt. Die Fraunhoferstraße ist derzeit wegen der Unfallaufnahme ab der Litzelsdorferstraße bis zur Europastraße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Weitere Informationen folgen.

