Schwimmen: Trauer um Petra Weiglein-Winkler

Die ehemalige Vizeweltmeisterin engagierte sich jahrzehntelang für die Schwimmer des TV Memmingen. Sie war auch bei der DLRG und im Bäder-Förderverein aktiv.

05.07.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Der Turnverein Memmingen 1859 (TVM), insbesondere die Schwimm- und Wasserball-Abteilung, trauert um Petra Weiglein-Winkler, die nun im Alter von 64 Jahren gestorben ist. In den Siebzigerjahren war sie für den TVM als Leistungsschwimmerin aktiv. Weiglein-Winkler war eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen des TVM. Sie gewann zahlreiche Schwäbische Meistertitel und stellte im Einzel und mit der Staffel mehrere Schwäbische Rekorde auf.

Nach ihrem Studium des Bauingenieurwesens arbeitete sie bis zum Renteneintritt am 1. April 2021 rund 37 Jahre lang im Wasserwirtschaftsamt in Kempten. Nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann Gernot und der Geburt ihrer beiden Kinder Michael und Stefanie begann Weiglein-Winkler ihr Engagement als Übungsleiterin und Organisatorin in der Schwimm-Abteilung des TVM. Sie unterstützte ihren Mann bei der Leitung der Abteilung.

Weiglein-Winkler trainierte 30 Jahre lang die Schwimmer des TVM

Weiglein-Winkler trainierte 30 Jahre lang TVM-Schwimmer, überwiegend die Wettkampfgruppen eins bis drei. Im Jahre 2006 absolvierte sie gemeinsam mit ihrem Sohn Michael die Ausbildung zum „Trainer-C Schwimmen Leistungssport“. Neben ihrer ehrenamtlichen Arbeit am Beckenrand (etwa 300 bis 400 Stunden pro Jahr) betreute Weiglein-Winkler „ihre“ Schwimmerinnen und Schwimmer an unzähligen Wochenenden bei Wettkämpfen in ganz Schwaben, Bayern und auf internationaler Ebene.

Wann immer eine Veranstaltung anstand, war Petra Weiglein-Winkler zur Stelle und animierte ihre „Schwimmkinder“ zur tatkräftigen Unterstützung. Unvergessen bleiben beispielsweise die Fischertagsvorabende am Bettelturm. Die Einnahmen durch den Getränke- und Speisenverkauf kamen der Abteilung zugute.

2014 erhielt Weiglein-Winkler die Goldene Ehrennadel des TV Memmingen

2004 erhielt Weiglein-Winkler für ihren Verdienste um den TVM die Silberne Ehrennadel des Vereins, im Jahr 2014 die Goldene Ehrennadel. Weiglein-Winkler war auch mehr als 50 Jahre Mitglied in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aktiv. In ihrer Jugend nahm sie mehrfach an der Deutschen Meisterschaft im Rettungsschwimmen teil.

Lesen Sie auch

In und um Kempten machen diese Woche die ersten Freibäder auf Corona-Lockerungen

1978 war sie Deutsche Meisterin, in den Jahren davor war sie mehrfach auf dem Siegerpodest gestanden. 1976 nahm sie an der Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen teil und wurde mit der Damenmannschaft Vizeweltmeisterin. In Zusammenarbeit mit der DLRG koordinierte Weiglein-Winkler die Ausbildung der TVM-Übungsleiter zu Rettungsschwimmern.

Im „Förderverein Memminger Bäder“ (FMB) war Petra Weiglein-Winkler Gründungsmitglied. Auch im FMB organisierte sie zahlreiche Veranstaltungen, zum Beispiel den „Sonntag im Bad“.

Hannes Degenhart, stellvertretender Leiter der TVM-Schwimmer, sagt: „Petra Weiglein-Winkler war mit ganzem Herzen mit vollem Einsatz dabei – bis zuletzt. Sie hinterlässt in der Abteilung eine große Lücke.“