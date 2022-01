Sechs Mehrfamilienhäuser an der Römerstraße geplant

Vor dem Baubeginn wird die ehemalige Kiesgrube hinter dem Trachtenheim in Memmingen aufgefüllt. Wann es losgehen soll.

23.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Was passiert auf dem Grundstück an der Römerstraße zwischen Trachtenheim, Bahnlinie und dem Radweg nach Dickenreishausen? Das fragen sich viele, die regelmäßig an dem Bauzaun vorbeikommen, der schon lange darum gezogen ist. Vor Kurzem rollten einige mit Aushub beladene Lastwagen an, um ihre Fracht in der Grube abzuladen. Und das war in den vergangenen Jahren nicht das erste Mal. Die Kipper haben mit der Erde einen hohen Hügel aufgeschüttet, nun ist wieder Ruhe eingekehrt. Geplant ist dort aber viel Größeres.