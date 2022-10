Einst das Zuhause jüdischer Familien, nun Orte des Gedenkens

Stolpersteine wurden für die Familien Eisfeld und Günzburger in Maximilianstraße und Habsburgerstraße verlegt. Welchen besonderen Beitrag Realschüler leisteten.

29.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Sechs neue Stolpersteine machen nun in Memmingen auf die Schicksale der jüdischen Familien Eisfeld und Günzburger aufmerksam, die im Nationalsozialismus Opfer von Verbrechen wurden: Zum Gedenken hat der Verein „Stolpersteine in Memmingen“ Erinnerungsmale mit den Namen der Familienmitglieder in den Boden vor den ehemaligen Wohnhäusern eingelassen.

Erinnerung an Verbrechen und Judenverfolgung im Nationalsozialismus

Vereinsvorsitzender Rolf Spitz und Oberbürgermeister Manfred Schilder betonten, dass die Opfer niemals vergessen werden dürften – und ebenso wenig das, was ihnen zugestoßen ist. Jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden gedemütigt, gefoltert, deportiert und in Konzentrationslagern wie Auschwitz ermordet.

Die Botschaft der Stolpersteine: "Das darf nie wieder passieren!"

Der Kölner Künstler Gunter Demnig hat mit den Stolpersteinen das größte Namensdenkmal für die Nazi-Opfer geschaffen. Gut 75.000 gibt es in Europa, allein 115 in Memmingen. Für den Memminger Verein und den Oberbürgermeister ist die Botschaft dieser Steine auch die Mahnung, „dass so etwas nie wieder passieren darf“. Je drei Steine wurden nun an zwei Stellen in den Fußweg eingelassen: Im Haus in der Maximilianstraße 5 lebte die Familie Eisfeld. Der Vater Moses besaß dort ein Schuhgeschäft. Er wurde gedemütigt, entrechtet und starb 1938. Seine Frau Laura und die Tochter Elise Klara wurden in ein Konzentrationslager verschleppt. Die Tochter wurde 1944 in Auschwitz ermordet.

Memminger Familie wurde ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt

In der Habsburgerstraße 3 hatte die Familie Günzburger ihr Zuhause. Hugo Günzburger und sein Bruder Josef waren Inhaber der Textilfirma Max Günzburger in der Augsburger Straße. Sie wurden enteignet, Hugo kam mit Frau Elsa in das KZ Theresienstadt. Nach dem Krieg kehrten sie, wie auch Sohn Horst, nach Memmingen zurück. Letzterer verlor sein Leben 1959 bei einem Flugzeugabsturz.

Schüler übernehmen Patenschaft für die Pflege der Stolpersteine

Vor den einstigen Wohnhäusern der Familien Eisfeld und Günzburger hielten Rolf Spitz sowie Oberbürgermeister Schilder Ansprachen. Heimatpflegerin Sabine Streck berichtete zudem über die Geschichte der Familien sowie deren Rolle für die Stadt in früheren Zeiten. Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Realschule, die eine Patenschaft für die Pflege der Stolpersteine übernommen haben, lasen aus den Biografien und ein Geigenensemble der Schule umrahmte dies mit begleitender Musik. Die Jugendlichen legten auch Blumen bei den Stolpersteinen nieder.

Mehr über den Verein Stolpersteine Memmingen erfahren Sie hier.