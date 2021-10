Sechs Varianten für Steinheim im Fokus

Über 13 000 Fahrzeuge rollen täglich durch Steinheim. Die Stadt Memmingen will die Anwohner entlasten. Nun hat sie verschiedene Möglichkeiten vorgestellt.

20.10.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Wer in Steinheim die Heimertinger Straße überqueren möchte, muss mitunter ein wenig Geduld aufbringen. Denn in Stoßzeiten kann es schon mal die eine oder andere Minute dauern, bis die Verkehrskolonne vorbeigezogen ist. Und die direkten Anwohnerinnen und Anwohner sind seit Jahren einer entsprechend hohen Verkehrsbelastung ausgesetzt. Über 13 000 Fahrzeuge rollen pro Tag durch den Ort. Tendenz steigend. Die Stadtverwaltung hält daher eine Entlastung für zwingend notwendig. Bei einer Bürgerinfoveranstaltung in der Alten Turnhalle in Amendingen wurden nun sechs Varianten für eine mögliche Ortsumfahrung vorgestellt, die allesamt westlich der Gemeinde verlaufen. Vor allem bei den Bürgern, die im Westen von Steinheim leben, stießen die Vorschläge auf Kritik. Und auch Oberbürgermeister Manfred Schilder war sich der Problematik bewusst. „Wir wollen den Verkehr aus Steinheim rausbringen.“ Doch mit einer Umfahrung werde er sich nicht auflösen, sondern er verlagere sich.