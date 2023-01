Warum man lieber Second Hand statt neuer Ware kaufen sollte

Es gibt einige Second-Hand-Läden in Memmingen. Der Kauf von Waren aus zweiter Hand bringt ausschließlich positive Aspekte mit sich, meint unsere Autorin.

07.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Kleiderberge in der Wüste, unterbezahlte Textilarbeit in Entwicklungsländern, Transportwege um die halbe Welt – das sind die Schattenseiten von Fast Fashion. Und trotzdem kaufen wir immer wieder neue Kleidung ein. Verständlich: Jeder will gerne einmal etwas Neues. Doch das muss nicht sein. Stattdessen sollte jeder einfach ab und an im Second-Hand-Laden vorbeischauen. Denn mal ehrlich: Welchen Unterschied macht es, ob der Pulli, den ich anhabe, vorher von einer anderen Person getragen wurde?

Ein Second Hand Kauf bringt Gutes mit sich - in vielerlei Hinsicht

Äußerlich keinen. Dafür gibt es einen ganz wesentlichen Vorteil: Indem wir gebrauchte Kleidung tragen, können wir viel Gutes tun. Denn der Kauf von Waren aus zweiter Hand bringt ausschließlich positive Aspekte mit sich – und davon gleich mehrere.

Er ist nachhaltig: Statt Abfall zu produzieren, werden die Gegenstände weiterhin genutzt. So muss eine Jeans auch nicht erst aus China oder Bangladesch, wo sie unter unfairen Bedingungen hergestellt wurde, den langen Weg nach Deutschland geschippert werden. Einfach vom Kleiderständer nehmen und den Ausstoß von CO2 vermeiden – so geht es auch.

Mit dem eigenen Einkauf auch anderen helfen

Der Kauf von gebrauchten Dingen unterstützt zudem Bedürftige: Die Einnahmen aus Second-Hand-Läden werden an caritative Einrichtungen gespendet, um Menschen in Not zu helfen. Außerdem bezahlen sich auch die Miete und die Nebenkosten der Geschäfte nicht von selbst – trotz ehrenamtlichen Personals. Damit also Bedürftige günstig im Second-Hand-Laden einkaufen können, ist es wichtig, dass jedermann dort einkauft.

Zu guter Letzt ist der Kauf von Waren aus zweiter Hand gut für den eigenen Geldbeutel: ein Wintermantel für 40 statt 120 Euro, eine Hose für fünf statt 30 Euro, Schuhe für acht statt 60 Euro. Und das Tragen bereitet genauso viel Freude wie bei neuer Kleidung – wenn nicht sogar noch mehr.

