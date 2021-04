Seniorin missachtet Stoppschild in Bad Wurzach und verursacht schweren Unfall

Eine 71-Jährige hat am Montag ein Stoppschild in Bad Wurzach überfahren und ist mit einem Sprinter zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Bad Wurzach ist eine 71-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Zeugen zufolge überfuhr die Frau ein Stoppschild an der B 465 auf Höhe Brugg in Bad Wurzach. Dabei kollidierte sie mit dem Sprinter eines 58-Jährigen.

Unfall bei Bad Wurzach: Seniorin zog sich schwere Verletzungen zu

Laut Polizei blieben die Insassen des Sprinters unverletzt. Die 71-Jährige zog sich bei dem Unfall jedoch schwere Verletzungen zu. Ein Rettungdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Unfallfahrzeuge war die B 465 zwischen Riedlings und Truschwende für fast drei Stunden gesperrt.

