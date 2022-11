Nach dem Vorwurf der Vergewaltigung: Vater in Missbrauchsprozess freigesprochen

Zu Beginn lautete der Vorwurf, dass er seine Tochter vergewaltigt haben soll. Die aber widersprach sich in ihren Aussagen.

15.11.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Eine unbeschwerte Kindheit hatte sie nicht. In jungen Jahren wurde sie von ihrem Bruder und zwei seiner Freunde sexuell missbraucht. Nun, viele Jahre später, saß ihr Vater auf der Anklagebank im Memminger Landgericht. Er soll seine Tochter 2008 und 2009 fünf Mal vergewaltigt haben, damals war sie sieben beziehungsweise acht Jahre alt. So lautete zu Prozessbeginn der Vorwurf.

„Unter dem Strich war sicher etwas.“ Damit meint Vorsitzender Richter Bernhard Lang am Dienstag, dass sicher etwas vorgefallen ist zwischen dem heute 54-jährigen Angeklagten aus dem Unterallgäu und dessen Tochter, als sie ein Kind war. Was genau, sei heute nicht mehr zu beweisen. Zu sehr hatte sich die heute 22-Jährige in ihren Aussagen widersprochen. So verkündete Richter Lang den Freispruch.

In seinem Plädoyer blickte Staatsanwalt Andy Kögl zuvor auf die vier Verhandlungstage zurück. Er forderte eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Der Angeklagte habe wegen seiner pädophilen Neigung bereits im Gefängnis gesessen. Vor vielen Jahren hatte er seine Halbschwester, damals zwischen fünf und sieben Jahre alt, sexuell missbraucht. Jahre später war seine Nichte das nächste Opfer, sieben bis acht Jahre alt. Dafür kam er in Haft. Kurz nachdem er entlassen wurde, soll er sich an seiner Tochter vergangen haben. „Eine hohe Rückfallgeschwindigkeit.“ Wobei Andy Kögl einräumt, dass Geschlechtsverkehr nicht nachweisbar sei. Aber dass der Vater in mindestens vier Fällen seinen Penis an die nackte Tochter gedrückt hat, ist für den Staatsanwalt klar. Das hatte die Tochter mit neun Jahren glaubhaft bei der Polizei ausgesagt. Einen Grund für eine bewusste Falschaussage habe sie nicht gehabt. Der Vater habe ihr Leben zerstört. Noch heute leide sie unter starken psychischen Problemen.

Verteidiger Alfred Nübling forderte Freispruch – aus Mangel an Beweisen. In keinem anderen Bereich des Strafrechts werde mehr gelogen als im Sexualstrafrecht. Er habe mal drei angebliche Vergewaltigungsopfer vor Gericht vertreten. Am Ende sei herausgekommen, dass sie gelogen hatten. Der Bundesgerichtshof habe auf dieses Problem im Sexualstrafrecht reagiert – und fordert etwa in dem Fall, wenn Aussage gegen Aussage steht, die Gerichte auf, alle Angaben detailliert zu analysieren, genau zu prüfen. Und im Fall seines Mandanten sei im Prozess nichts herausgekommen, was gegen ihn verwendet werden könne.

Dass Gericht sah es ähnlich. Es habe die Aussagen der Tochter „intensiv begutachtet“, sagte Richter Bernhard Lang. Als Kind hatte sie gesagt, ihr Vater habe seinen Penis an sie gedrückt. Später habe sie der Polizei gesagt, er sei in sie eingedrungen. In einer weiteren Vernehmung habe sie angegeben, dass sie es nicht mehr wisse. Und nun vor Gericht behauptete sie, er sei eingedrungen. Sie wisse es nun genau. „Das ist psychologisch nicht erklärbar“. Wäre er in sie eingedrungen, wäre das zudem ein einschneidendes Erlebnis gewesen, dass sie nicht vergessen hätte – auch wenn sie noch ein Kind war. Richter Lang nennt weitere Aussagen der Tochter aus den vergangenen Jahren und von heute, die sich widersprechen. Auch die Zahl der Missbrauchsfälle variiert dabei stark. Andere Beweise gebe es ebenfalls nicht. „Deswegen gibt es nur eine Reaktion: Freispruch.“