„Shalom“ als Mittelpunkt der Kunst

Das Fellheimer Kulturhaus in der Ehemaligen Synagoge wird zur Galerie. Die Werke von zwölf Künstlern haben etwas gemein.

06.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das Fellheimer Kulturhaus in der Ehemaligen Synagoge wird zum ersten Mal zur Kunstgalerie: Auf dem einfarbig gestalteten roten Farbstreifen der sonst weißen quadratischen Leinwand sind plastische Menschenfiguren einander zugewandt, im energievollen Fluss des Lebens miteinander verbunden – gemeinsam friedvoll vereint. Für die Künstlerin Christa Ludwig assoziiert der hebräische Ausdruck „Shalom“ (Friede) – unter diesem Titel das Bild steht – mit sich und den anderen in Frieden zu leben. Das bringt sie, wie elf weitere Künstlerinnen der Region, in der ersten Kunstausstellung eindrucksvoll zum Ausdruck.