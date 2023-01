Shisha-Kohlen lösen Kellerbrand in Mindelheim aus

Ein Kellerabteil geriet in Mindelheim in Brand - Auslöser waren glühende Kohlen einer Wasserpfeife.

04.01.2023 | Stand: 12:30 Uhr

In Mindelheim haben glühende Kohlen einer Wasserpfeife (Shisha) einen Brand in einem Kellerabteil ausgelöst. Die Feuerwehr rückte laut Polizei am Dienstagabend gegen 23 Uhr aus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen das Gebäude teils selbstständig. Wegen des Rauchs im Treppenhaus bat die Feuerwehr die übrigen Bewohner, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und Türen sowie Fenster geschlossen zu halten. Eine Evakuierung war nicht notwendig.

Die Feuerwehr löschte den Brand, lüftete das Treppenhaus und überprüfte die Wohnungen. Dann durften alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte ist noch unklar.

