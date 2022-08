Sie beschreiben ihn als mutig, voller Mitgefühl und herzlich

Kaplan Donatus Uzoagwa wird von der Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal verabschiedet. Das sind seine künftigen Aufgaben.

20.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mit einem feierlichen Gottesdienst ist Kaplan Donatus Uzoagwa von der Pfarreiengemeinschaft (PG) Erkheim-Günztal verabschiedet worden. Kaplan Donatus, der aus Nigeria stammt, wird im September in Finningen bei Höchstädt eine neue seelsorgerische Aufgabe übernehmen.

Marienlied aus Afrika zum Einzug

Beim Einzug der fünf Konzelebranten sang der Günzer Jugendchor ein stimmungsvolles Marienlied aus Afrika in der Igbo-Sprache. Donatus sagte bei der Begrüßung, für ihn sei es eine Dankmesse mit „etwas afrikanischer Stimmung“ für die fünfjährige gute Aufnahme und Zusammenarbeit. In der Predigt stellte Pfarrer Ralph Czech Vergleiche zwischen Maria und Kaplan Donatus an. So wie die Muttergottes den Auftrag von Gott angenommen habe, habe sich auch Donatus senden lassen, zuerst in den Beruf des Priesters und dann nach Günz in Deutschland. Er habe viele kleine Dienste ausgeführt, Werktagmessen und Beerdigungen gehalten und wie Maria die Treue im Kleinen gelebt, so Czech. Wenn man Donatus gebraucht habe, sei er immer da gewesen. Dies habe sich in den letzten Wochen gezeigt, als der Kaplan Aufgaben von ihm habe übernehmen müssen. Er habe auch über den Tellerrand hinausgeschaut und ein Projekt für eine Schule in seiner Heimat auf den Weg gebracht.

Seelsorgerische Arbeit gewürdigt

Die Messe endete mit einem rhythmischen afrikanischen Lied. Den Gottesdienst gestalteten unter Leitung von Benjamin Schmid ein zusammengestellter Chor mit Sängern des Günzer und Egger Kirchenchors und der Günzer Jugendchor. Im Namen aller Pfarreien der PG würdigte Dr. Stephan Schiller, Pfarrgemeinderatsvorsitzender von Attenhausen, die seelsorgerische Arbeit von Donatus. Er sei den Menschen herzlich und als Freund begegnet und habe sie zum Lachen gebracht. Eine besondere Freude sei es für ihn gewesen, aus der Kirche ausgetretene Menschen wieder in die katholische Kirche zurückzuholen. Mutig habe Donatus Themen und Bibelstellen angesprochen, mit denen in Deutschland viele Schwierigkeiten hätten. Bei der Krankenkommunion habe er voller Mitgefühl aufbauende und stärkende Worte gefunden. Seinem Namen Donatus, „der von Gott Geschenkte“, habe er alle Ehre gemacht, so Dr. Schiller.

Ein Abschiedsgeschenk überreicht

Die Pfarrgemeinderätinnen Monika Braunmiller und Bettina Heel überreichten Donatus ein Fotobuch als Andenken. Kaplan Donatus habe die Herzen der Menschen mit seiner Fröhlichkeit, seiner Offenheit und auch mit seinem Charme erreicht, so Bürgermeisterin Christa Bail. Für sein Schulprojekt überreichte sie eine Spende der politischen Gemeinden der PG.

Er dankt Gott, dass er in diese PG gekommen ist, die Zeit in Günz wird bei ihm immer in guter Erinnerung bleiben, so Donatus abschließend.

